В Днепропетровском ТЦК прокомментировали видео, на котором мужчина выпрыгивает из «бусика» с разбитой головой

На видео окровавленный мужчина выпрыгнул из «бусика» ТЦК — в ТЦК попытались объяснить, что произошло.

В сети распространилось видео, на котором гражданский граждан выпрыгнул из военного «бусика» с разбитой головой и побежал по проезжей части.

В Днепропетровском территориальном центре прокомментировали этот инцидент.

Там отметили, что 9 декабря военнообязанный был задержан полицейскими как нарушитель правил военного учета и вместе с работниками ТЦК направлялся для составления протокола об админправонарушениях.

В ТЦК добавили, что у мужчины были характерные признаки алкогольного опьянения.

«Когда данный граждан услышал от военнослужащих, что его ожидает ответственность за нарушение правил военного учета и правовой нигилизм, он пытался сначала взломать дверь и выпрыгнуть на полном ходу. Поскольку дверь открыть у данного гражданина не получилось, он выбил окно автомобиля и принялся на ходу вылезать на проезжую часть. Из-за своих неадекватных действий данный гражданин получил многочисленные порезы о стекло головы, рук, одежды», — рассказали в ТЦК.

Добавляется, что в настоящее время гражданин передан в розыск в правоохранительные органы Украины.

Ранее в Минобороны отреагировали на видео, где люди в форме и полицейский задавали газом в авто, чтобы мужчина вышел.

Также напомним, что Верховная Рада 18 декабря приняла за основу законопроект 9558, предлагающий дополнить законодательство нормой о том, что запрещается изъятие анатомических материалов для трансплантации у умерших лиц, принадлежащих к лицам, погибшим в результате применения мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур. , уполномоченные законами или другими нормативно-правовыми актами использовать и применять меры принуждения.