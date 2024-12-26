Командиру взводу 211 бригади, який знущався над солдатами, повідомили про підозру та оголосили в розшук

Слідство встановило численні факти знущань над підлеглими військовослужбовцями.

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Командиру одного із взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався з підлеглих солдатів, повідомили про підозру. Про це повідомляють Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань.

Слідство встановило численні факти застосування старшим лейтенантом нестатутних заходів впливу щодо своїх підлеглих.

Зокрема, в лютому 2024 року, перебуваючи на Дніпропетровщині, він побив солдата за те, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Офіцер вдарив його ногою в обличчя та продовжив бити по інших частинах тіла.

Згодом, перебуваючи в Донецькій області, підозрюваний знову побив цього солдата. Він дав наказ підлеглим, щоб вони підняли побитого із землі, приставили до дерев’яної конструкції у вигляді хреста, прив’язали за руки до неї. У такому положенні останній перебував близько чотирьох годин.

Правоохоронці розповідають про ще один випадок побиття солдата.

Вказується, що це відбулось також в лютому 2024 року на Дніпропетровщині. У офіцера виникла суперечка з одним із підлеглих через оприлюднення у мережі Інтернет відеозапису, на якому інший солдат цієї бригади розповідав про неналежні умови їхнього проживання.

Після цього, старший лейтенант умисно завдавав удар в обличчя.

Також, у травні 2024 року на Харківщині він побив ще одного свого підлеглого через невдоволення формою звернення до нього на «ти», розповіли в ДБР.

Слідство продовжує встановлювати інші факти насильства над солдатами у бригаді.

Старший лейтенант підозрюється у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненому в умовах воєнного стану та самовільному залишенні частини (ч. 5 ст. 426-1, ст. 407 КК України).

Наразі офіцер переховується від слідства, після його затримання слідчі будуть простити суд відправити його під варту.

Раніше повідомлялося, що командир 211 бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу.

Як відомо, слідчі поліції Тернопільської області повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем командиру 211 понтонно-мостової бригади, навколо якої розгорівся скандал щодо знущань з бійців.

Згодом Державне бюро розслідувань повідомило, що розпочало розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування посадовцями 211 бригади нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих.

Нагадаємо, головна інспекція Міноборони перевірить інформацію про знущання над військовослужбовцями у 211 понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.

Народна депутатка Юлія Яцик розповіла подробиці щодо знущань у 211-й ПМБр.

Крім того, Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль і повідомлятиме про результати перевірки факту знущань з військових.

Раніше у Генштабі відреагували на матеріал журналіствів про знущання над військовослужбовцями у 211 бригаді.

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