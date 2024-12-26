Командиру взвода 211 бригады, который издевался над солдатами, сообщили о подозрении и объявили в розыск

Следствие установило многочисленные факты издевательств над подчиненными военнослужащими.

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Командиру одного из взводов понтонно-мостового батальона 211-й понтонно-мостовой бригады, издевавшегося над подчиненными солдатами, сообщили о подозрении. Об этом сообщает Офис Генпрокурора и Госбюро расследований.

Следствие установило многочисленные факты применения старшим лейтенантом неуставных мер воздействия на своих подчиненных.

В частности, в феврале 2024 года, находясь в Днепропетровской области, он избил солдата за то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Офицер ударил его ногой в лицо и продолжил избивать по другим частям тела.

Впоследствии, находясь в Донецкой области, подозреваемый снова избил этого солдата. Он приказал подчиненным, чтобы они подняли избитого с земли, приставили к деревянной конструкции в виде креста, привязали за руки к ней. В таком положении последний находился около четырех часов.

Правоохранители рассказывают о еще одном случае избиения солдата.

Указывается, что это произошло в феврале 2024 года на Днепропетровщине. У офицера возник спор с одним из подчиненных из-за обнародования в сети Интернет видеозаписи, на которой другой солдат этой бригады рассказывал о ненадлежащих условиях их проживания.

После этого старший лейтенант умышленно наносил удар в лицо.

Также, в мае 2024 года в Харьковской области он избил еще одного своего подчиненного из-за недовольства формой обращения к нему на «ты», рассказали в ГБР.

Следствие продолжает устанавливать другие факты насилия над солдатами в бригаде.

Старший лейтенант подозревается в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенном в условиях военного положения и самовольном уходе из части (ч. 5 ст. 426-1, ст. 407 УК Украины).

Офицер скрывается от следствия, после его задержания следователи будут простить суд отправить его под стражу.

Ранее сообщалось, что командир 211 бригады Олег Побережнюк вышел из под стражи под залог.

Напомним, главная инспекция Минобороны проверит информацию об издевательствах над военнослужащими в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.

Ранее в Генштабе отреагировали на материал журналистов об издевательствах над военнослужащими.

Народная депутат Юлия Яцик рассказала подробности об издевательствах в 211-й ПМБр.

Кроме того, Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что взял ситуацию под личный контроль и будет сообщать о результатах проверки факта издевательств над военными.

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