В этом году 10 600 украинцев получат от государства 2,6 млрд грн на развитие бизнеса

Еще 461 украинец получил гранты на развитие бизнеса по программе «Власна Справа».

Фото из открытых источников

По результатам 24-й волны программы «Власна Справа», 461 украинец получат микрогранты на общую сумму 114 млн грн для старта или развития собственного дела. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

С начала года победителями программы стали 10 600 человек, которым государство предоставило 2,6 млрд грн грантовой поддержки. Всего за два с половиной года действия инициативы «Власна Справа» более 22 тысяч предпринимателей получили финансирование на 5,4 млрд грн, из которых 85% уже возвращено в виде уплаченных налогов и сборов.

Результаты программы:

Создано более 42 тысяч новых рабочих мест.

Масштабированы бизнесы и открыты новые предприятия в различных отраслях.

Профиль участников 24-й волны:

57% - женщины, 33% - мужчины, 10% - юридические лица.

Более 70% имеют высшее образование.

Больше всего грантополучателей из Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской, Киевской, Винницкой областей и Киева.

Популярные направления деятельности победителей:

Торговля и ремонт автотранспортных средств - 149 человек.

Перерабатывающая промышленность - 80 человек.

Организация питания и временное размещение - 66 человек.

Предоставление услуг - 45 человек.

Здравоохранение и социальная помощь - 35 человек.

Программа «Собственное Дело» предусматривает микрогранты от 50 до 250 тыс. грн. Получить поддержку могут как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует начать собственное дело. Заявки на участие подаются через портал «Дія» вместе с бизнес-планом, а программу администрирует Государственная служба занятости.

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