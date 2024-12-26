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В этом году 10 600 украинцев получат от государства 2,6 млрд грн на развитие бизнеса

19:42, 26 декабря 2024
Еще 461 украинец получил гранты на развитие бизнеса по программе «Власна Справа».
В этом году 10 600 украинцев получат от государства 2,6 млрд грн на развитие бизнеса
Фото из открытых источников
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По результатам 24-й волны программы «Власна Справа», 461 украинец получат микрогранты на общую сумму 114 млн грн для старта или развития собственного дела. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

С начала года победителями программы стали 10 600 человек, которым государство предоставило 2,6 млрд грн грантовой поддержки. Всего за два с половиной года действия инициативы «Власна Справа» более 22 тысяч предпринимателей получили финансирование на 5,4 млрд грн, из которых 85% уже возвращено в виде уплаченных налогов и сборов.

Результаты программы:

  • Создано более 42 тысяч новых рабочих мест.
  • Масштабированы бизнесы и открыты новые предприятия в различных отраслях.

Профиль участников 24-й волны:

  • 57% - женщины, 33% - мужчины, 10% - юридические лица.
  • Более 70% имеют высшее образование.

Больше всего грантополучателей из Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской, Киевской, Винницкой областей и Киева.

Популярные направления деятельности победителей:

  • Торговля и ремонт автотранспортных средств - 149 человек.
  • Перерабатывающая промышленность - 80 человек.
  • Организация питания и временное размещение - 66 человек.
  • Предоставление услуг - 45 человек.
  • Здравоохранение и социальная помощь - 35 человек.

Программа «Собственное Дело» предусматривает микрогранты от 50 до 250 тыс. грн. Получить поддержку могут как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует начать собственное дело. Заявки на участие подаются через портал «Дія» вместе с бизнес-планом, а программу администрирует Государственная служба занятости.

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