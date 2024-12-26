В этом году 10 600 украинцев получат от государства 2,6 млрд грн на развитие бизнеса

По результатам 24-й волны программы «Власна Справа», 461 украинец получат микрогранты на общую сумму 114 млн грн для старта или развития собственного дела. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.
С начала года победителями программы стали 10 600 человек, которым государство предоставило 2,6 млрд грн грантовой поддержки. Всего за два с половиной года действия инициативы «Власна Справа» более 22 тысяч предпринимателей получили финансирование на 5,4 млрд грн, из которых 85% уже возвращено в виде уплаченных налогов и сборов.
Результаты программы:
Профиль участников 24-й волны:
Больше всего грантополучателей из Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской, Киевской, Винницкой областей и Киева.
Популярные направления деятельности победителей:
Программа «Собственное Дело» предусматривает микрогранты от 50 до 250 тыс. грн. Получить поддержку могут как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует начать собственное дело. Заявки на участие подаются через портал «Дія» вместе с бизнес-планом, а программу администрирует Государственная служба занятости.
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