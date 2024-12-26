Цьогоріч 10 600 українців отримають від держави 2,6 млрд грн на розвиток бізнесу

Ще 461 українець отримав гранти на розвиток бізнесу за програмою «Власна Справа».

Фото з відкритих джерел

За результатами 24-ї хвилі програми «Власна Справа», 461 українець отримають мікрогранти на загальну суму 114 млн грн для старту або розвитку власної справи. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

З початку року переможцями програми стали 10 600 осіб, яким держава надала 2,6 млрд грн грантової підтримки. Загалом за два з половиною роки дії ініціативи «Власна Справа» понад 22 тисячі підприємців отримали фінансування на 5,4 млрд грн, з яких 85% уже повернуто у вигляді сплачених податків та зборів.

Результати програми:

Створено понад 42 тисячі нових робочих місць.

Масштабовано бізнеси та відкрито нові підприємства в різних галузях.

Профіль учасників 24-ї хвилі:

57% — жінки, 33% — чоловіки, 10% — юридичні особи.

Понад 70% мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської, Харківської, Івано-Франківської, Київської, Вінницької областей та Києва.

Популярні напрями діяльності переможців:

Торгівля та ремонт автотранспортних засобів — 149 осіб.

Переробна промисловість — 80 осіб.

Організація харчування та тимчасове розміщення — 66 осіб.

Надання послуг — 45 осіб.

Охорона здоров’я та соціальна допомога — 35 осіб.

Програма «Власна Справа» передбачає мікрогранти від 50 до 250 тис. грн. Отримати підтримку можуть як діючі підприємці, так і ті, хто лише планує почати власну справу. Заявки на участь подаються через портал «Дія» разом із бізнес-планом, а програму адмініструє Державна служба зайнятості.

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