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Цьогоріч 10 600 українців отримають від держави 2,6 млрд грн на розвиток бізнесу

19:42, 26 грудня 2024
Ще 461 українець отримав гранти на розвиток бізнесу за програмою «Власна Справа».
Цьогоріч 10 600 українців отримають від держави 2,6 млрд грн на розвиток бізнесу
Фото з відкритих джерел
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За результатами 24-ї хвилі програми «Власна Справа», 461 українець отримають мікрогранти на загальну суму 114 млн грн для старту або розвитку власної справи. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

З початку року переможцями програми стали 10 600 осіб, яким держава надала 2,6 млрд грн грантової підтримки. Загалом за два з половиною роки дії ініціативи «Власна Справа» понад 22 тисячі підприємців отримали фінансування на 5,4 млрд грн, з яких 85% уже повернуто у вигляді сплачених податків та зборів.

Результати програми:

  • Створено понад 42 тисячі нових робочих місць.
  • Масштабовано бізнеси та відкрито нові підприємства в різних галузях.

Профіль учасників 24-ї хвилі:

  • 57% — жінки, 33% — чоловіки, 10% — юридичні особи.
  • Понад 70% мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської, Харківської, Івано-Франківської, Київської, Вінницької областей та Києва.

Популярні напрями діяльності переможців:

  • Торгівля та ремонт автотранспортних засобів — 149 осіб.
  • Переробна промисловість — 80 осіб.
  • Організація харчування та тимчасове розміщення — 66 осіб.
  • Надання послуг — 45 осіб.
  • Охорона здоров’я та соціальна допомога — 35 осіб.

Програма «Власна Справа» передбачає мікрогранти від 50 до 250 тис. грн. Отримати підтримку можуть як діючі підприємці, так і ті, хто лише планує почати власну справу. Заявки на участь подаються через портал «Дія» разом із бізнес-планом, а програму адмініструє Державна служба зайнятості.

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гроші бізнес

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