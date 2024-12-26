Цьогоріч 10 600 українців отримають від держави 2,6 млрд грн на розвиток бізнесу

За результатами 24-ї хвилі програми «Власна Справа», 461 українець отримають мікрогранти на загальну суму 114 млн грн для старту або розвитку власної справи. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.
З початку року переможцями програми стали 10 600 осіб, яким держава надала 2,6 млрд грн грантової підтримки. Загалом за два з половиною роки дії ініціативи «Власна Справа» понад 22 тисячі підприємців отримали фінансування на 5,4 млрд грн, з яких 85% уже повернуто у вигляді сплачених податків та зборів.
Результати програми:
Профіль учасників 24-ї хвилі:
Найбільше грантоотримувачів із Львівської, Харківської, Івано-Франківської, Київської, Вінницької областей та Києва.
Популярні напрями діяльності переможців:
Програма «Власна Справа» передбачає мікрогранти від 50 до 250 тис. грн. Отримати підтримку можуть як діючі підприємці, так і ті, хто лише планує почати власну справу. Заявки на участь подаються через портал «Дія» разом із бізнес-планом, а програму адмініструє Державна служба зайнятості.
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