Особенности налогообложения новогодне-рождественских подарков — что нужно знать

В 2024 году новогодние подарки не облагают налогом в сумме 1 775 грн, а материальная помощь — в сумме 4 240 грн.

Государственная налоговая служба рассказала об особенностях налогообложения новогодне-рождественских подарков.

В частности, не включается в налогооблагаемый доход сумма нецелевой благотворительной помощи, в том числе материальной, предоставляемой резидентами - юридическими или физическими лицами в пользу налогоплательщика в течение отчетного налогового года совокупно в размере, не превышающем сумму предельного размера дохода, определенного согласно абз. 1 о.п. 169.4.1 Налогового кодекса Украины, установленного на 1 января такого года (п.п. 170.7.3 НКУ), а именно: в 2022 году – 3470 гривен, в 2023 году – 3760 гривен, в 2024 году – 4240 гривен.

Сумма нецелевой благотворительной помощи, не превышающая указанную сумму, отражается в приложении 4ДФ к Налоговому расчету сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса, под признаком дохода «169».

Также в месячный налогооблагаемый доход плательщика не включается стоимость подарков (кроме денежных выплат) в части, не превышающей 25% минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного налогового года (п.п. 165.1.39 НКУ). То есть, в таком случае не облагается налогом: в 2022 году – 1625 гривен, в 2023 году – 1675 гривен, в 2024 году – 1775 гривен. В приложении 4ДФ к расчету такой подарок отражается по признаку дохода «160».

При этом если стоимость подарка превышает указанный размер, то сумма такого превышения облагается НДФЛ как дополнительное благо с учетом положений п. 164.5 НКУ. Сумма такого превышения отражается в приложении 4ДФ к Расчету по признаку дохода «126».

Следовательно, в 2024 году новогодние подарки не облагаются налогом в сумме 1775 гривен, а материальная помощь - в сумме 4240 гривен.

ГНС добавляет, что положения п.п. 170.7 п. 170 НКУ не распространяются на профсоюзные выплаты своим членам, условия освобождения которых от налогообложения предусмотрены п.п. 165.1.

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