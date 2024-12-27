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Особливості оподаткування новорічно-різдвяних подарунків — що слід знати

08:47, 27 грудня 2024
У 2024 році новорічні подарунки не оподатковують у сумі 1 775 грн, а матеріальна допомога — у сумі 4 240 грн.
Особливості оподаткування новорічно-різдвяних подарунків — що слід знати
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Державна податкова служба розповіла про особливості оподаткування новорічно-різдвяних подарунків.

Зокрема, не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. 1 п.п. 169.4.1 Податкового кодексу України, встановленого на 1 січня такого року (п.п. 170.7.3 ПКУ), а саме: у 2022 році – 3470 гривень, у 2023 році – 3760 гривень, у 2024 році – 4240 гривень.

Сума нецільової благодійної допомоги, що не перевищує зазначену суму, відображається у додатку 4ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, під ознакою доходу «169».

Також до місячного оподатковуваного доходу платника не включається вартість подарунків (крім грошових виплат) у частині, що не перевищує 25% мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня звітного податкового року (п.п. 165.1.39 ПКУ). Тобто, у такому разі не оподатковується: у 2022 році – 1625 гривень, у 2023 році – 1675 гривень, у 2024 році – 1775 гривень. У додатку 4ДФ до Розрахунку такий подарунок відображається за ознакою доходу «160».

При цьому, якщо вартість подарунку перевищує вказаний розмір, то сума такого перевищення оподатковується ПДФО як додаткове благо з урахуванням положень п. 164.5 ПКУ. Сума такого перевищення відображається у додатку 4ДФ до Розрахунку за ознакою доходу «126».

Отже, у 2024 році новорічні подарунки не оподатковуються в сумі 1775 гривень, а матеріальна допомога - у сумі 4240 гривень.

ДПС додає, що положення п.п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 ПКУ не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені п.п. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.

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