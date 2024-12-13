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Австрія пропонує 1000 євро біженцям із Сирії, які повернуться додому

17:17, 13 грудня 2024
Австрія виплатить грошову допомогу сирійцям, які бажають повернутися на батьківщину.
Австрія пропонує 1000 євро біженцям із Сирії, які повернуться додому
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У Австрії пропонують сирійським біженцям гроші за повернення на батьківщину після падіння режиму Башара Асада. Про це повідомив австрійський канцлер Карл Негаммер.

За його словами, Австрія виплатить сирійцям, які бажають повернутися на батьківщину, «грошову допомогу в розмірі 1000 євро».

«Зараз країна потребує своїх громадян для відбудови. Поточні процедури надання притулку сирійським громадянам в Австрії будуть і надалі призупинені», – зазначив він у соцмережі X.

Як повідомлялося, у Сирії 8 грудня відбувся переламний момент. Так, повстанці захопили столицю країни Дамаск та оголосили про повне повалення режиму Асада.

Додамо, що Австрія та Німеччина заморозили прийом заяв від сирійців про надання притулку.

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Сирія біженець Австрія притулок євро грошова допомога

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