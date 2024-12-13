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Австрия предлагает 1000 евро беженцам из Сирии, которые вернутся домой

17:17, 13 декабря 2024
Австрия выплатит денежную помощь сирийцам, желающим возвратиться на родину.
Австрия предлагает 1000 евро беженцам из Сирии, которые вернутся домой
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В Австрии предлагают сирийским беженцам деньги за возвращение на родину после падения режима Башара Асада. Об этом сообщил австрийский канцлер Карл Негаммер.

По его словам, Австрия выплатит сирийцам, желающим вернуться на родину, «денежную помощь в размере 1000 евро».

«Сейчас страна нуждается в своих гражданах для восстановления. Текущие процедуры предоставления убежища сирийским гражданам в Австрии будут и дальше приостановлены», – отметил он в соцсети X.

Как сообщалось, в Сирии 8 декабря произошел переломный момент. Так, повстанцы захватили столицу страны Дамаск и объявили о полном свержении режима Асада.

Добавим, что Австрия и Германия заморозили прием заявлений от сирийцев о предоставлении убежища.

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Сирия беженец Австрия убежище евро денежная помощь

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