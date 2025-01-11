У Страсбурзі у Франції зіштовхнулися два трамваї, відео

За даними префектури, відомо про близько 20 поранених.

Ілюстративне зображення: RTL / AFP

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У французькому Страсбурзі цієї суботи, 11 січня, зіштовхнулися два трамваї. Подія сталися близько 15:25. За уточненими даними, аварія сталася «на зупинці Gare Centrale».

«Зіткнулися два трамваї, внаслідок інциденту один із трамваїв зійшов з рейок у тунелі», — пояснили на сторінці «Trafic Bas-Rhin».

У BFMTV вказують, що за даними префектури, відомо про близько 20 поранених.

Повідомляється, що на місце події направили численні машини швидкої допомоги. У поліції закликали людей уникати місця аварії та встановили охоронний периметр.

За попередньою інформацією, причиною аварії могла стати помилка перемикання.

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