До кадрового резерву держслужби для деокупованих територій зарахували уже понад 3 тисячі кандидатів

Водночас, у НАДС зазначили, що на сьогодні досі існує «кадровий голод» на держслужбі.

За півтора року до кадрового резерву для державної служби на деокупованих територіях зараховано 3 015 кандидатів. Про це повідомляє Національне агентство з питань державної служби.

Зокрема, за 1,5 роки в електронній системі Резерву відновлення було зареєстровано 3 229 анкет. Зокрема, 1 770 анкет подали чоловіки та 1 459 анкет подали жінки. Зараховано – 3 015 кандидатів, 213 заявок було відхилено через невідповідність критеріям відбору.

Стати державними службовцями і займатись відбудовою деокупованих територій України виявили бажання діючі держслужбовці та посадові особи органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, депутати міських та селищних рад, журналісти, громадські діячі, волонтери та ін.

Середній вік кандидатів – від 32 до 48 років.

За регіональним пріоритетом кандидати обирають: Крим та м. Севастополь, Донецьку область, Запорізьку область, Херсонську область.

За напрямами працевлаштування кандидати в більшості обирають такі сфери, як адміністративне керівництво, державний нагляд та контроль, адміністрування та надання публічних послуг, запобігання корупції, управління персоналом.

Водночас, у НАДС зазначили, що на сьогодні кількість вакантних посад державної служби усіх категорій ("А", "Б", "В") уже більше 33 тисяч, і досі існує «кадровий голод» на держслужбі.

Зазначимо, що у Національному агентстві України з питань державної служби в рамках опитування держслужбовців про організацію їхньої роботи та оплату праці в умовах воєнного стану за 2024 рік дослідили мотивацію працювати на державній службі – під час війни і після її завершення.

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