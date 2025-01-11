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В кадровый резерв госслужбы для деоккупированных территорий зачислили уже более 3 тысяч кандидатов

20:31, 11 января 2025
В то же время, в НАГС отметили, что на сегодняшний день до сих пор существует «кадровый голод» на госслужбе.
В кадровый резерв госслужбы для деоккупированных территорий зачислили уже более 3 тысяч кандидатов
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За полтора года в кадровый резерв для государственной службы на деоккупированных территориях зачислено 3 015 кандидатов. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам государственной службы.

В частности, за 1,5 года в электронной системе Резерва восстановления было зарегистрировано 3229 анкет. В частности, 1770 анкет подали мужчины и 1459 анкет подали женщины. Зачислено – 3 015 кандидатов, 213 заявок было отклонено из-за несоответствия критериям отбора.

Стать государственными служащими и заниматься восстановлением деоккупированных территорий Украины изъявили желание действующие госслужащие и должностные лица органов местного самоуправления, военнослужащие, депутаты городских и поселковых советов, журналисты, общественные деятели, волонтеры и т.д.

Средний возраст кандидатов – от 32 до 48 лет.

По региональному приоритету кандидаты выбирают: Крым и г. Севастополь, Донецкую область, Запорожскую область, Херсонскую область.

По направлениям трудоустройства кандидаты в большинстве выбирают такие сферы, как административное руководство, государственный надзор и контроль, администрирование и предоставление публичных услуг, предотвращение коррупции, управление персоналом.

В то же время, в НАГС отметили, что на сегодняшний день количество вакантных должностей государственной службы всех категорий ("А", "Б", "В") уже более 33 тысяч, и до сих пор существует «кадровый голод» на госслужбе.

Отметим, что в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы в рамках опроса госслужащих об организации их работы и оплате труда в условиях военного положения за 2024 исследовали мотивацию работать на государственной службе – во время войны и после ее завершения.

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госслужащие госслужба НАДС

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