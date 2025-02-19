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Економіка Німеччини знаходиться на межі колапсу, починаючи з автопрому — Politico

12:45, 19 лютого 2025
Німеччина стикається зі спадом попиту на електромобілі в Європі, високими витратами на енергію та оплату праці, падінням продажів на ключовому ринку Китаю, а також з агресивним виходом китайських конкурентів на європейський ринок.
Економіка Німеччини знаходиться на межі колапсу, починаючи з автопрому — Politico
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Автомобільна індустрія, яка свого часу сприяла економічному ростуНімеччини, нині переживає глибоку кризу, пише Politico.

Зазначається, що автовиробники опинилися в "ідеальному штормі": перехід від двигунів внутрішнього згоряння, які були візитівкою німецької інженерії, до менш складних електромобілів, у сфері яких Німеччина не контролює ключові технології батарей.

У той же час вони стикаються зі спадом попиту на електромобілі в Європі, високими витратами на енергію та оплату праці, падінням продажів на ключовому ринку Китаю, а також з агресивним виходом китайських конкурентів на європейський ринок.

Ще один удар можуть завдати США у разі введення мита, що зруйнує систему вільної торгівлі, яка лежить в основі економічного успіху Німеччини, що базується на експорті.

Видання пише, що проблеми, які охопили ключовий сектор Німеччини, є одним із основних факторів усунення канцлера Олафа Шольца, оскільки виборці незадоволені його економічною програмою.

Однак навіть у разі перемоги консерваторів навряд чи швидко вийде вирішити проблеми, з якими стикається автомобільна промисловість Німеччини.

Звільнення по всьому сектору, анемічне зростання економіки та відчуття, що Німеччина більше не на шляху до процвітання, посилюють зневіру в країні, пише Politico.

Також наголошується, що економічні проблеми країни можна простежити з 2019 року, коли почалися серйозні зусилля щодо декарбонізації, які загрожують її традиційній промисловій могутності. Тим часом Китай, країна, на яку німецька промисловість колись спиралася в плані величезних прибутків, став її найбільшим конкурентом.

Німецькі автогіганти розбагатіли в Китаї, вийшовши на цей ринок кілька десятиліть тому, коли продаж автомобілів на внутрішньому ринку тільки почав зростати; їхній успіх в Азії допоміг підтримати вищі зарплати на батьківщині.

Нині ринкові частки трьох найбільших німецьких автовиробників скорочуються, оскільки китайські конкуренти виводять на ринок дешевші електромобілі, найчастіше оснащені досконалішими технологіями.

У 2024 році продажі BMW в Китаї впали на 13 відсотків, Mercedes-Benz - на 7 відсотків, а Volkswagen, для якого Китай є найбільшим ринком, - на 10 відсотків.

"У Китаї все було так добре так довго, що німецькі автовиробники, незважаючи на труднощі, які вони зазнають зараз, намагаються відтворити магію минулих десятиліть", - сказав Ноа Баркін, старший радник консалтингової компанії Rhodium Group.

Однак для Німеччини і, відповідно, Європи в Китаї на кону щось більше, ніж корпоративний прибуток.

Залежність німецьких автовиробників від китайського ринку дає Пекіну важіль впливу на Берлін, «оскільки вони, по суті, можуть використовувати цю залежність як зброю», - сказав Баркін.

Проблеми автовиробників посилюються зростанням цін на енергоносії, яке різко зросло після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, що підкреслює ризик, пов'язаний із рішенням Німеччини зробити свою економіку залежною від дешевого російського газу.

Через дорогу електроенергію коливаються ціни на сталь та алюміній — найважливіші ресурси для автомобільної промисловості.

Німецькі автовиробники також обтяжені найвищими у світі витратами на робочу силу – це спадщина могутніх профспілок та десятиліть величезних прибутків від Китаю.

Спроби уникнути цих витрат впливають на економіку загалом. Згідно з звітом Комісії про деіндустріалізацію, з 2018 по 2023 рік, коли німецькі автовиробники перемістилися до дешевших країн, виробництво в Німеччині впало на 8 відсотків.

Галузь щосили намагається впоратися із ситуацією, пов'язаною зі зниженням продажу та прибутку.

Торік Volkswagen закликав до 10-відсоткового скорочення заробітної плати та закриття трьох автомобільних заводів у Німеччині — це сталося вперше за 87-річну історію компанії.

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Німеччина

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