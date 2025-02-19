Экономика Германии находится на грани коллапса, начиная с автопрома — Politico

Также отмечается, что экономические проблемы страны можно проследить с 2019 года, когда начались серьезные усилия по декарбонизации, угрожающие ее традиционному промышленному могуществу. Между тем, Китай, страна, на которую немецкая промышленность когда-то опиралась в плане огромных прибылей, стал ее крупнейшим конкурентом.

Немецкие автогиганты разбогатели в Китае, выйдя на этот рынок несколько десятилетий назад, когда продажи автомобилей на внутреннем рынке только начали расти; их успех в Азии помог поддержать более высокие зарплаты на родине.

В настоящее время рыночные доли трех крупнейших немецких автопроизводителей сокращаются, поскольку китайские конкуренты выводят на рынок более дешевые электромобили, зачастую оснащенные более совершенными технологиями.

В 2024 году продажи BMW в Китае упали на 13 процентов, Mercedes-Benz — на 7 процентов, а Volkswagen, для которого Китай является крупнейшим рынком, — на 10 процентов.

«В Китае все было так хорошо так долго, что немецкие автопроизводители, несмотря на трудности, которые они испытывают сейчас, пытаются воссоздать магию прошлых десятилетий», — сказал Ноа Баркин, старший советник консалтинговой компании Rhodium Group.