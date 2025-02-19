Экономика Германии находится на грани коллапса, начиная с автопрома — Politico

Автомобильная индустрия, в свое время способствовавшая экономическому росту Германии, сейчас переживает глубокий кризис, пишет Politico.
Отмечается, что автопроизводители оказались в "идеальном шторме": переход от двигателей внутреннего сгорания, являвшихся визитной карточкой немецкой инженерии, к менее сложным электромобилям, в сфере которых Германия не контролирует ключевые технологии батарей. В то же время, они сталкиваются со спадом спроса на электромобили в Европе, высокими затратами на энергию и оплату труда, падением продаж на ключевом рынке Китая, а также с агрессивным выходом китайских конкурентов на европейский рынок.
Еще один удар могут нанести США в случае введения пошлин, которые разрушат систему свободной торговли, лежащую в основе экономического успеха Германии, основанного на экспорте.