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Экономика Германии находится на грани коллапса, начиная с автопрома — Politico

12:45, 19 февраля 2025
Германия сталкивается со спадом спроса на электромобили в Европе, высокими затратами на энергию и оплату труда, падением продаж на ключевом рынке Китая, а также с агрессивным выходом китайских конкурентов на европейский рынок.
Экономика Германии находится на грани коллапса, начиная с автопрома — Politico
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Автомобильная индустрия, в свое время способствовавшая экономическому росту Германии, сейчас переживает глубокий кризис, пишет Politico.

Отмечается, что автопроизводители оказались в "идеальном шторме": переход от двигателей внутреннего сгорания, являвшихся визитной карточкой немецкой инженерии, к менее сложным электромобилям, в сфере которых Германия не контролирует ключевые технологии батарей. В то же время, они сталкиваются со спадом спроса на электромобили в Европе, высокими затратами на энергию и оплату труда, падением продаж на ключевом рынке Китая, а также с агрессивным выходом китайских конкурентов на европейский рынок.

Еще один удар могут нанести США в случае введения пошлин, которые разрушат систему свободной торговли, лежащую в основе экономического успеха Германии, основанного на экспорте.

Издание пишет, что проблемы, охватившие ключевой сектор Германии, являются одним из основных факторов вероятного отстранения канцлера Олафа Шольца, поскольку избиратели недовольны его экономической программой.

Однако даже в случае победы консерваторов, вряд ли быстро выйдет решить проблемы, с которыми сталкивается автомобильная промышленность Германии.

Увольнения по всему сектору, анемичный рост экономики и ощущение, что Германия больше не на пути к процветанию, усугубляют уныние в стране, пишет Politico.

Также отмечается, что экономические проблемы страны можно проследить с 2019 года, когда начались серьезные усилия по декарбонизации, угрожающие ее традиционному промышленному могуществу. Между тем, Китай, страна, на которую немецкая промышленность когда-то опиралась в плане огромных прибылей, стал ее крупнейшим конкурентом.

Немецкие автогиганты разбогатели в Китае, выйдя на этот рынок несколько десятилетий назад, когда продажи автомобилей на внутреннем рынке только начали расти; их успех в Азии помог поддержать более высокие зарплаты на родине.

В настоящее время рыночные доли трех крупнейших немецких автопроизводителей сокращаются, поскольку китайские конкуренты выводят на рынок более дешевые электромобили, зачастую оснащенные более совершенными технологиями.

В 2024 году продажи BMW в Китае упали на 13 процентов, Mercedes-Benz — на 7 процентов, а Volkswagen, для которого Китай является крупнейшим рынком, — на 10 процентов.

«В Китае все было так хорошо так долго, что немецкие автопроизводители, несмотря на трудности, которые они испытывают сейчас, пытаются воссоздать магию прошлых десятилетий», — сказал Ноа Баркин, старший советник консалтинговой компании Rhodium Group.

Однако для Германии и, соответственно, Европы в Китае на кону стоит нечто большее, чем просто корпоративная прибыль.

Зависимость немецких автопроизводителей от китайского рынка дает Пекину рычаг влияния на Берлин, «поскольку они, по сути, могут использовать эту зависимость в качестве оружия», — сказал Баркин.

Проблемы автопроизводителей усугубляются ростом цен на энергоносители , который резко возрос после полномасштабного вторжения РФ в Украину, что подчеркивает риск, связанный с решением Германии сделать свою экономику зависимой от дешевого российского газа.

Из-за дорогой электроэнергии колеблятся цены на сталь и алюминий — важнейшие ресурсы для автомобильной промышленности.

Попытки избежать этих расходов влияют на экономику в целом. Согласно отчету Комиссии о деиндустриализации, с 2018 по 2023 год, когда немецкие автопроизводители переместились в более дешевые страны, производство в Германии упало на 8 процентов.

Отрасль изо всех сил пытается справиться с ситуацией, связанной со снижением продаж и прибыли.

В прошлом году Volkswagen призвал к 10-процентному сокращению заработной платы и закрытию трех автомобильных заводов в Германии — это произошло впервые за 87-летнюю историю компании. 

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Германия

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