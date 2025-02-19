В Одесской области поселковый голова погорел на взятке за выделение земли

Поселкового голову задержали после передачи аванса в размере 3000 долларов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении главе одного из поселковых советов Болградского района в получении и вымогательстве неправомерной выгоды за выделение земли.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, чиновник требовал от руководителя местного предприятия 12 000 долл. США за содействие в выделении четырех земельных участков сельскохозяйственного назначения, площадью 50 га каждый.

«За эти средства он обещал повлиять на депутатов поселкового совета, чтобы те приняли решение о продаже прав на участки с последующей передачей их в пользование предприятию», - говорится в сообщении.

Поселкового голову задержали после передачи аванса в размере 3 000 долл. США. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога и отстранен от занимаемой должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.