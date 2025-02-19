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На Одещині селищний голова погорів на хабарі за виділення землі

19:16, 19 лютого 2025
Селищного голову затримали після передачі авансу у розмірі 3 000 доларів.
На Одещині селищний голова погорів на хабарі за виділення землі
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На Одещині правоохоронці повідомили про підозру голові однієї з селищних рад Болградського району в одержанні та вимаганні неправомірної вигоди за виділенні землі.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, посадовець вимагав від керівника місцевого підприємства 12 000 дол США за сприяння у виділенні чотирьох земельних ділянок сільськогосподарського призначення, площею 50 га кожна.

«За ці кошти він обіцяв вплинути на депутатів селищної ради, аби ті ухвалили рішення про продаж прав на ділянки із подальшою передачею їх у користування підприємству», - сказано у повідомленні.

Селищного голову затримали після передачі авансу у розмірі 3 000 дол США. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави та відсторонено від займаної посади.

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прокуратура

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