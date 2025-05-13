Трамп пригрозив Ірану банкрутством, якщо той відмовиться від ядерної угоди

Дональд Трамп заявив, що зведе постачання іранської нафти до нуля і доведе країну до банкрутства, якщо Тегеран відмовиться від ядерної угоди.

Фото: dw.com

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї. Він закликав країну обрати «новий і кращий шлях», пригрозивши при цьому Тегерану банкрутством, якщо той відмовиться від ядерної угоди. Про це він сказав на американо-саудівському інвестиційному форумі в Ер-Ріяді.

Також Трамп підкреслив, що хоче уникнути конфлікту з Тегераном.

«Як я вже неодноразово показував, я готовий покласти край минулим конфліктам і створити нові партнерства заради кращого і більш стабільного світу, навіть якщо наші розбіжності можуть бути глибокими», — заявив він.

«Але якщо керівництво Ірану відкине цю оливкову гілку і продовжить атакувати своїх сусідів, то в нас не залишиться іншого вибору, окрім як здійснити максимальний тиск і звести експорт іранської нафти до нуля, як я вже робив раніше. Ви знаєте, що вони фактично були збанкрутілою країною через те, що я зробив», — сказав Трамп.

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