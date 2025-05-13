Дональд Трамп відмовився від ідеї перейменувати Перську затоку — відома причина

Дональд Трамп поки не буде перейменувати Перську затоку.

Фото: nytimes.com

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Президент США Дональд Трамп відмовився від ідеї перейменувати Перську затоку на Арабську. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на власне джерело.

Зазначається, що таке рішення було ухвалене через позицію Ірану, який пригрозив вийти з переговорів.

«Ці плани змінилися, ... оскільки іранські посадовці чітко дали зрозуміти, що рішуче виступатимуть проти такого кроку», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що низка арабських країн протягом тривалого часу домагалися перейменування водойми, однак телеканал CNN наголошує, що цей крок може розлютити Іран, який наполягає на збереженні попередньої назви затоки.

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