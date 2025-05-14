Кабмін затвердив перелік ознак пропаганди ідеології «русского міра» для релігійних організацій

Уряд затвердив порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології «русского міра» та перелік відповідних ознак.

Фото: УНІАН

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Кабмін опублікував Порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології «русского міра». Також затверджено перелік ознак пропаганди ідеології «русского міра».

Зокрема, згідно з додатком до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 9 травня 2025 р. №541, до таких ознак відносяться:

Обґрунтування необхідності відновлення євразійського імперського простору, в якому немає місця для незалежної України, під егідою РФ

Представлення так званої «спеціальної військової операції» як «священної війни», «протистояння бездуховному, безбожному Заходу»

Обґрунтування територіальних претензій та російської військової агресії, знищення суверенітету і територіальної цілісності України з посиланням на спільну історію, релігійні традиції, мовну спорідненість, історичну пам’ять

Заперечення існування української нації, української державності, права України на державний суверенітет з використанням ідей «триєдиної Русі», «триєдинства російського народу»

Виправдання експансії Московського патріархату на території України за допомогою аргументів про унікальність російського історичного шляху, російської духовності, особливу святість, «вселенськість» російського православ’я, одвічну боротьбу Росії із Заходом

Виправдання придушення церковного життя в Україні, її національно-історичних релігійних традицій

Заперечення права українських церков на автокефалію

Поширення ідеї про те, що будь-яке національне самоусвідомлення українців і білорусів загрожує «триєдиному російському народу», зменшує його популяцію, а тому повинно жорстоко придушуватися, зокрема із застосуванням збройних сил

Обґрунтування російського месіанства та цивілізаторсько-просвітницької історичної ролі Росії у процесі становлення та розвитку Української держави

Виправдання злочинів російських військових, вчинених на території України, як таких, що усувають перешкоди для здійснення особливої російської місії у світі

Поширення та роз’яснення ідей необхідності збирання «російських земель», що не мають чітко окреслених кордонів і охоплюють всі території, на яких проживають носії російської мови чи православні віруючі

Обґрунтування усунення перешкод, зокрема воєнним шляхом, для возз’єднання «розділеного російського народу»

У примітці до переліку зазначається, що не вважається пропагандою ідеології «русского міра» використання відповідних ідей у наукових, дослідницьких, освітніх, аналітичних цілях, якщо такі дії не мають на меті поширення чи підтримку відповідних ідей.

Сам Порядок визначає процедуру розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології «русского міра» (далі — розгляд питання).

Предметом розгляду питання є інформація про використання релігійної організації для пропаганди ідеології «русского міра».

Ідентифікація пропаганди ідеології «русского міра» здійснюється з урахуванням ознак за переліком згідно з додатком.

Розгляд питання здійснюється за ініціативою ДЕСС та/або за заявою (повідомленням, зверненням тощо) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, фізичної та/або юридичної особи.

Заява (повідомлення, звернення тощо) подається до ДЕСС у паперовій формі особисто або через уповноваженого представника чи надсилається поштовим відправленням.

У разі коли заява (повідомлення, звернення тощо) або відомості, отримані працівником ДЕСС під час виконання посадових обов’язків, містять інформацію, аудіо-, фото-, відеоматеріали, які дають підстави вважати, що релігійна організація використовується для пропаганди ідеології «русского міра», ДЕСС видає наказ про здійснення розгляду питання з одночасним утворенням та затвердженням складу групи з розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології «русского міра» (далі — група).

До складу групи включаються працівники ДЕСС, а також у встановленому порядку представники інших органів державної влади, наукових установ.

Під час розгляду питання враховуються факти поширення пропаганди ідеології «русского міра» безпосередньо релігійною організацією та/або її статутними чи іншими органами управління, уповноваженими особами в будь-який спосіб та/або будь-якими засобами.

Під час здійснення розгляду питання ДЕСС може звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів досудового розслідування для отримання інформації, пояснень, документів, даних з публічних електронних реєстрів, а також використовувати інформацію про факти використання релігійної організації для пропаганди ідеології «русского міра», що міститься у висновках релігієзнавчої експертизи та/або отримана від фізичних та/або юридичних осіб, з медіа, інших відкритих джерел.

Виявлення неодноразових фактів використання релігійної організації для цілей поширення пропаганди ідеології «русского міра» підтверджується висновком, що затверджується наказом ДЕСС.

Крім того, постановою Кабміну від 9 травня 2025 р. №543 затверджено Порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Для проведення дослідження ДЕСС формує склад дослідницької групи з-поміж посадових осіб ДЕСС. Дослідження проводиться: за власною ініціативою ДЕСС; за зверненням органу державної влади, органу місцевого самоврядування, об’єднання громадян, інших осіб. Оцінка ознак афілійованості здійснюється за критеріями, визначеними частиною десятою статті 16 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації».

Автор: Наталя Мамченко

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