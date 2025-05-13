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ДБР завершило розслідування щодо судді з Дніпра Ігоря Кондрашова, який привласнив орендовану квартиру

21:37, 13 травня 2025
Суддя орендував житло, однак вже за два місяці припинив сплачувати орендну плату та не допускав власницю до її квартири.
ДБР завершило розслідування щодо судді з Дніпра Ігоря Кондрашова, який привласнив орендовану квартиру
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Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт щодо судді Бабушкінського районного суду Дніпра, який незаконно привласнив квартиру в історичному центрі міста. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

У Бюро не називають прізвище судді, але, за даним ЗМІ, мова йде про Ігоря Кондрашова.

За даними слідства, суддя орендував житло, однак вже за два місяці припинив сплачувати орендну плату та не допускав власницю до її квартири. Одночасно з цим він звернувся з цивільним позовом до іншого районного суду Дніпра з вимогою визнати за ним право власності на цю нерухомість.

«Колега підозрюваного задовольнив позов та визнав квартиру його власністю», - заявили у Бюро.

Як доказ у суді була використана підроблена розписка від власниці житла, яка нібито підтверджувала отримання нею 412 тисяч гривень за продаж квартири. Однак жінка заявила, що жодних грошей не отримувала і ніяких документів не підписувала. Почеркознавча експертиза підтвердила її слова: підпис на розписці виявився підробленим. Інша експертиза встановила, що реальна ринкова вартість квартири становить понад 1 млн грн.

Крім того, під час обшуків у судді серед іншого вилучено мобільний телефон із даними, що підтверджують факт незаконного заволодіння нерухомістю.

Суддя обвинувачується за ч. 2 ст. 384 КК України (введення суду в оману) та ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах). Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За клопотанням ДБР Вища рада правосуддя відсторонила його від здійснення правосуддя та надала дозвіл на утримання судді під ватрою.

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суддя Дніпро ДБР

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