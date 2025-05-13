ГБР завершило расследование в отношении судьи из Днепра Игоря Кондрашова, который присвоил арендованную квартиру

Судья арендовал жилье, однако уже через два месяца перестал платить арендную плату и не пускал владелицу в ее квартиру.

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Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении судьи Бабушкинского районного суда города Днепр, который незаконно присвоил квартиру в историческом центре города. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

В Бюро не называют фамилию судьи, но, по данным СМИ, речь идет об Игоре Кондрашове.

По данным следствия, судья арендовал жилье, но уже через два месяца прекратил платить арендную плату и не допускал владелицу в ее квартиру. Одновременно с этим он обратился с гражданским иском в другой районный суд Днепра с требованием признать за ним право собственности на эту недвижимость.

«Коллега подозреваемого удовлетворил иск и признал квартиру его собственностью», — заявили в Бюро.

В качестве доказательства в суде была использована поддельная расписка от владелицы жилья, которая якобы подтверждала получение ею 412 тысяч гривен за продажу квартиры. Однако женщина заявила, что никаких денег не получала и никаких документов не подписывала. Почерковедческая экспертиза подтвердила ее слова: подпись в расписке оказалась поддельной. Другая экспертиза установила, что реальная рыночная стоимость квартиры составляет более 1 млн грн.

Кроме того, во время обысков у судьи, среди прочего, был изъят мобильный телефон с данными, подтверждающими факт незаконного завладения недвижимостью.

Судья обвиняется по ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение суда в заблуждение) и ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По ходатайству ГБР Высший совет правосудия отстранил его от осуществления правосудия и дал разрешение на содержание судьи под стражей.

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