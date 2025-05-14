Кабмин утвердил перечень признаков пропаганды идеологии «русского мира» для религиозных организаций

Правительство утвердило порядок рассмотрения вопроса о подтверждении фактов использования религиозной организации для пропаганды идеологии «русского мира» и перечень соответствующих признаков.

Фото: УНИАН

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Кабмин опубликовал Порядок рассмотрения вопроса о подтверждении фактов использования религиозной организации для пропаганды идеологии «русского мира». Также утвержден перечень признаков пропаганды идеологии «русского мира».

В частности, согласно приложению к Порядку, утвержденному постановлением Кабинета Министров от 9 мая 2025 года №541, к таким признакам относятся:

Обоснование необходимости восстановления евразийского имперского пространства, в котором нет места для независимой Украины, под эгидой РФ.

Представление так называемой «специальной военной операции» как «священной войны», «противостояния бездуховному, безбожному Западу».

Обоснование территориальных претензий и российской военной агрессии, уничтожения суверенитета и территориальной целостности Украины со ссылкой на общую историю, религиозные традиции, языковое родство, историческую память.

Отрицание существования украинской нации, украинской государственности, права Украины на государственный суверенитет с использованием идей «триединой Руси», «триединства русского народа».

Оправдание экспансии Московского патриархата на территории Украины с помощью аргументов об уникальности русского исторического пути, русской духовности, особой святости, «вселенскости» русского православия, извечной борьбы России с Западом.

Оправдание подавления церковной жизни в Украине, ее национально-исторических религиозных традиций.

Отрицание права украинских церквей на автокефалию.

Распространение идеи о том, что любое национальное самосознание украинцев и белорусов угрожает «триединому русскому народу», уменьшает его популяцию, а потому должно жестко подавляться, в том числе с применением вооруженных сил.

Обоснование русского мессианства и цивилизационно-просветительской исторической роли России в процессе становления и развития Украинского государства.

Оправдание преступлений российских военных, совершенных на территории Украины, как таких, что устраняют препятствия для осуществления особой русской миссии в мире.

Распространение и разъяснение идей необходимости собирания «русских земель», которые не имеют четко очерченных границ и охватывают все территории, на которых проживают носители русского языка или православные верующие.

Обоснование устранения препятствий, в том числе военным путем, для воссоединения «разделенного русского народа».

В примечании к перечню указано, что не считается пропагандой идеологии «русского мира» использование соответствующих идей в научных, исследовательских, образовательных, аналитических целях, если такие действия не направлены на распространение или поддержку соответствующих идей.

Сам Порядок определяет процедуру рассмотрения вопроса о подтверждении фактов использования религиозной организации для пропаганды идеологии «русского мира» (далее — рассмотрение вопроса).

Предметом рассмотрения вопроса является информация об использовании религиозной организации для пропаганды идеологии «русского мира».

Идентификация пропаганды идеологии «русского мира» осуществляется с учетом признаков, указанных в перечне согласно приложению.

Рассмотрение вопроса осуществляется по инициативе ГЭСС и/или по заявлению (сообщению, обращению и т.д.) органа государственной власти, органа местного самоуправления, физического и/или юридического лица.

Заявление (сообщение, обращение и т.д.) подается в ГЭСС в бумажной форме лично или через уполномоченного представителя либо направляется почтовым отправлением.

В случае если заявление (сообщение, обращение и т.д.) или сведения, полученные сотрудником ГЭСС во время выполнения должностных обязанностей, содержат информацию, аудио-, фото-, видеоматериалы, которые дают основания считать, что религиозная организация используется для пропаганды идеологии «русского мира», ГЭСС издает приказ о проведении рассмотрения вопроса с одновременным созданием и утверждением состава группы по рассмотрению вопроса о подтверждении фактов использования религиозной организации для пропаганды идеологии «русского мира» (далее — группа).

В состав группы включаются сотрудники ГЭСС, а также в установленном порядке представители других органов государственной власти, научных учреждений.

При рассмотрении вопроса учитываются факты распространения пропаганды идеологии «русского мира» непосредственно религиозной организацией и/или ее уставными или иными органами управления, уполномоченными лицами любым способом и/или любыми средствами.

В ходе рассмотрения вопроса ГЭСС может обращаться к органам государственной власти, органам местного самоуправления, органам досудебного расследования для получения информации, пояснений, документов, данных из публичных электронных реестров, а также использовать информацию о фактах использования религиозной организации для пропаганды идеологии «русского мира», содержащуюся в выводах религиоведческой экспертизы и/или полученную от физических и/или юридических лиц, из медиа, других открытых источников.

Выявление неоднократных фактов использования религиозной организации для целей распространения пропаганды идеологии «русского мира» подтверждается выводом, который утверждается приказом ГЭСС.

Кроме того, постановлением Кабмина от 9 мая 2025 года №543 утвержден Порядок проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена.

Для проведения исследования ГЭСС формирует состав исследовательской группы из числа должностных лиц ГЭСС. Исследование проводится: по собственной инициативе ГЭСС; по обращению органа государственной власти, органа местного самоуправления, объединения граждан, других лиц. Оценка признаков аффилированности осуществляется по критериям, определенным частью десятой статьи 16 Закона «О свободе совести и религиозных организациях».

Автор: Наталя Мамченко

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