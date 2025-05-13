Дональд Трамп отказался от идеи переименовать Персидский залив — известна причина

Дональд Трамп пока не будет переименовать Персидский залив.

Фото: nytimes.com

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Президент США Дональд Трамп отказался от идеи переименовывать Персидский залив в Арабский. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что такое решение было принято из-за позиции Ирана, который пригрозил выйти из переговоров.

«Эти планы изменились, ... поскольку официальные лица Ирана ясно дали понять, что будут решительно выступать против такого шага», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ряд арабских стран на протяжении долгого времени добивались переименования водоема, однако телеканал CNN отмечает, что этот шаг может разозлить Иран, который выступает за сохранение прежнего названия залива.

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