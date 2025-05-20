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США вперше профінансували добровільну депортацію мігрантів назад до Гондурасу та Колумбії

13:12, 20 травня 2025
США вперше відправили мігрантів додому за держрахунок — 1000 доларів за добровільне повернення.
США вперше профінансували добровільну депортацію мігрантів назад до Гондурасу та Колумбії
Джерело фото: AP Photo/Edgar H. Clemente
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США здійснили перший урядовий рейс з «добровільною депортацією», в рамках якого 68 мігрантів з Гондурасу та Колумбії були повернуті до своїх країн. Ініціативу просуває адміністрація президента Дональда Трампа як альтернативу примусовому видворенню з країни. Про це пише Associated Press.

У місті Сан-Педро-Сула на півночі Гондурасу з літака зійшли 38 громадян цієї країни, серед яких 19 дітей. Кожен отримав дебетову картку на $1000 від уряду США, а також пропозицію у майбутньому подати заявку на легальний в’їзд до Штатів.

Програма є частиною більш жорсткої політики щодо імміграції. Президент Трамп заявляв про намір істотно посилити депортації, а міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем наголосила: «Якщо ви перебуваєте тут нелегально — скористайтеся застосунком CBP Home, щоб контролювати свій від’їзд і отримати допомогу. Якщо ж ні — вас оштрафують, заарештують, депортують і ви не зможете повернутися».

Зі свого боку, заступник міністра закордонних справ Гондурасу Антоніо Гарсія повідомив, що уряд країни підтримує мігрантів, надаючи кожному $100 готівкою та ще $200 кредиту в державному магазині першої необхідності.

Однак на думку експертів, така ініціатива зацікавить лише тих мігрантів, які й без того планували повернення, і навряд чи стане масовим явищем. Паралельно з запуском «добровільної депортації», у США тривають затримання нелегальних мігрантів і перевезення сотень з них до в’язниць, зокрема до Сальвадору.

Раніше стало відомо, що у США розмірковують над реаліті-шоу, де іммігранти змагатимуться за громадянство.

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США депортація

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