США впервые профинансировали добровольную депортацию мигрантов обратно в Гондурас и Колумбию

США впервые отправили мигрантов домой за госсчет — 1000 долларов за добровольный возврат.

Источник фото: AP Photo/Edgar H. Clemente

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США осуществили первый правительственный рейс с «добровольной депортацией», в рамках которого 68 мигрантов из Гондураса и Колумбии были возвращены в свои страны. Инициативу продвигает администрация президента Дональда Трампа как альтернативу принудительному выдворению из страны. Об этом пишет Associated Press.

В городе Сан-Педро-Сула на севере Гондураса с самолета сошли 38 граждан этой страны, среди которых 19 детей. Каждый получил дебетовую карту на $1000 от правительства США, а также предложение в будущем подать заявку на легальный въезд в Штаты.

Программа является частью более жесткой политики в отношении иммиграции. Президент Трамп заявлял о намерении существенно усилить депортации, а министр внутренней безопасности Кристи Ноэм подчеркнула: «Если вы находитесь здесь нелегально — воспользуйтесь приложением CBP Home, чтобы контролировать свой отъезд и получить помощь. Если нет — вас оштрафуют, арестуют, депортируют и вы не сможете вернуться».

Со своей стороны, заместитель министра иностранных дел Гондураса Антонио Гарсия сообщил, что правительство страны поддерживает мигрантов, предоставляя каждому $100 наличными и ещё $200 кредитом в государственном магазине первой необходимости.

Однако, по мнению экспертов, такая инициатива заинтересует лишь тех мигрантов, которые и без того планировали возвращение, и вряд ли станет массовым явлением. Параллельно с запуском «добровольной депортации», в США продолжаются задержания нелегальных мигрантов и перевозка сотен из них в тюрьмы, в том числе в Сальвадоре.

Ранее стало известно, что в США размышляют над реалити-шоу, где иммигранты будут соревноваться за гражданство.

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