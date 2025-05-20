Практика судов
  1. В мире

США впервые профинансировали добровольную депортацию мигрантов обратно в Гондурас и Колумбию

13:12, 20 мая 2025
США впервые отправили мигрантов домой за госсчет — 1000 долларов за добровольный возврат.
США впервые профинансировали добровольную депортацию мигрантов обратно в Гондурас и Колумбию
Источник фото: AP Photo/Edgar H. Clemente
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США осуществили первый правительственный рейс с «добровольной депортацией», в рамках которого 68 мигрантов из Гондураса и Колумбии были возвращены в свои страны. Инициативу продвигает администрация президента Дональда Трампа как альтернативу принудительному выдворению из страны. Об этом пишет Associated Press.

В городе Сан-Педро-Сула на севере Гондураса с самолета сошли 38 граждан этой страны, среди которых 19 детей. Каждый получил дебетовую карту на $1000 от правительства США, а также предложение в будущем подать заявку на легальный въезд в Штаты.

Программа является частью более жесткой политики в отношении иммиграции. Президент Трамп заявлял о намерении существенно усилить депортации, а министр внутренней безопасности Кристи Ноэм подчеркнула: «Если вы находитесь здесь нелегально — воспользуйтесь приложением CBP Home, чтобы контролировать свой отъезд и получить помощь. Если нет — вас оштрафуют, арестуют, депортируют и вы не сможете вернуться».

Со своей стороны, заместитель министра иностранных дел Гондураса Антонио Гарсия сообщил, что правительство страны поддерживает мигрантов, предоставляя каждому $100 наличными и ещё $200 кредитом в государственном магазине первой необходимости.

Однако, по мнению экспертов, такая инициатива заинтересует лишь тех мигрантов, которые и без того планировали возвращение, и вряд ли станет массовым явлением. Параллельно с запуском «добровольной депортации», в США продолжаются задержания нелегальных мигрантов и перевозка сотен из них в тюрьмы, в том числе в Сальвадоре.

Ранее стало известно, что в США размышляют над реалити-шоу, где иммигранты будут соревноваться за гражданство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США депортация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин утвердил порядок трудоустройства на госслужбу через портал Дія

Кандидат выбирает из перечня вакансий, размещенных на портале Дія, должность и формирует запрос на вакансию средствами портала Дія, который, в частности, должен содержать информацию об образовании, опыте работы, нахождении на воинском учете, а также подтверждение об отсутствии нарушений правил воинского учета.

Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о создании Специализированного административного суда

Президент Зеленский внес в Раду законопроект о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Суд не имеет права решать вопрос о снижении суммы расходов на профессиональную правовую помощь по собственной инициативе – Верховный Суд

Снижение суммы судебных расходов на профессиональную юридическую помощь, подлежащих распределению между сторонами, возможно исключительно на основании ходатайства другой стороны с обоснованием несоблюдения требований соразмерности расходов со сложностью дела, объемом и временем выполнения работ.

Дорожная карта для переговоров с ЕС предусматривает невозможность переизбрания глав судов более двух раз подряд

Кабмин утвердил дорожную карту, которая предусматривает невозможность пребывания в должности главы суда более двух сроков или двух переизбраний подряд.

Высший совет правосудия хочет возобновить конкурс на должность главы ГСА, но есть нюанс

Проекты иностранной помощи имеют свое мнение о том, как должен проходить отбор главы ГСА – хотят тестирование на когнитивные способности.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду