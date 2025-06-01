У Північноморську, де базуються ядерні підводні човни РФ, стався потужний вибух – відео

Північноморськ Мурманської області одне з головних міст російського підводного флоту.

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У місті Північноморськ Мурманської області Росії стався сильний вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Північноморськ є важливим військово-морським центром Російської Федерації — саме тут базуються та обслуговуються підводні човни з ядерними носіями.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Служба безпеки України реалізує масштабну спецоперацію, спрямовану на знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. За допомогою безпілотних літальних апаратів, СБУ завдає ударів по літаках, які щодня здійснюють бомбардування українських міст. Зокрема, повідомляється, що відомо про ураження понад 40 ворожих літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники А–50, Ту–95 та Ту–22 М3.

Також ми публікували відео, на яких дрони вилітають прямо з фур.

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