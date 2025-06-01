Практика судів
  1. У світі

У Північноморську, де базуються ядерні підводні човни РФ, стався потужний вибух – відео

16:19, 1 червня 2025
Північноморськ Мурманської області одне з головних міст російського підводного флоту.
У Північноморську, де базуються ядерні підводні човни РФ, стався потужний вибух – відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті Північноморськ Мурманської області Росії стався сильний вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Північноморськ є важливим військово-морським центром Російської Федерації — саме тут базуються та обслуговуються підводні човни з ядерними носіями.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Служба безпеки України реалізує масштабну спецоперацію, спрямовану на знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. За допомогою безпілотних літальних апаратів, СБУ завдає ударів по літаках, які щодня здійснюють бомбардування українських міст. Зокрема, повідомляється, що відомо про ураження понад 40 ворожих літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники А–50, Ту–95 та Ту–22 М3.

Також ми публікували відео, на яких дрони вилітають прямо з фур.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

росія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Аудит Вищого антикорупційного суду виявив прогалину в обліку коштів застави – Рахункова палата

Також Рахункова палата виявила, що фінансову звітність у ВАКС фактично складають вручну – у таблицях Excel, що підвищує ризики допущення помилок.

Жінка просила встановити факт проживання однією сім’єю без реєстрації з чоловіком, але при цьому була у шлюбі з іншим – що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що перебування жінки в зареєстрованому шлюбі унеможливлює встановлення судом факту її спільного проживання з іншим чоловіком однією сім'єю без реєстрації шлюбу.

Податкова, Держфінмоніторинг та БЕБ створять центр, щоб швидко зупиняти підозрілі операції

Буде створено Координаційний центр протидії податковим махінаціям, який буде здійснювати фінансово-податковий моніторинг підприємств.

Верховна Рада призначить 3 «міжнародників» до Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових членів Рахункової палати

Парламент незабаром призначить трьох іноземних експертів до складу дорадчої групи, після чого почнеться прийом документів від кандидатів у члени Рахункової палати.

Комітет погодив законопроект про отримання освіти військовослужбовцями 18-25 років без відриву від служби, але поки незрозуміло, як вони будуть це робити

Чоловіки від 18 до 25 років, яких призвали, або ж які підписали контракт, зможуть навчатися без відриву від військової служби – але поки незрозуміло, яким чином це має бути реалізовано в умовах бойових дій.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    голова Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради