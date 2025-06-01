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В Североморске, где базируются ядерные подводные лодки РФ, произошел мощный взрыв – видео

16:19, 1 июня 2025
Североморск Мурманской области один из главных городов российского подводного флота.
В Североморске, где базируются ядерные подводные лодки РФ, произошел мощный взрыв – видео
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В городе Североморск Мурманской области России произошел сильный взрыв. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Североморск является важным военно-морским центром Российской Федерации - именно здесь базируются и обслуживаются подводные лодки с ядерными носителями.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Служба безопасности Украины реализует масштабную спецоперацию, направленную на уничтожение вражеской бомбардировочной авиации в тылу России. С помощью беспилотных летательных аппаратов, СБУ наносит удары по самолетам, которые ежедневно осуществляют бомбардировки украинских городов. В частности, сообщается, что известно о поражении более 40 вражеских самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Также мы публиковали видео, на которых дроны вылетают прямо из фур.

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