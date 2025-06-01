«Дроны вылетают прямо из фур» – видео атаки на российские бомбардировщики

Дроны атакуют российские бомбардировщики в 4000 км от украинской границы.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Служба безопасности Украины реализует масштабную спецоперацию, направленную на уничтожение вражеской бомбардировочной авиации в тылу России. С помощью беспилотных летательных аппаратов, СБУ наносит удары по самолетам, которые ежедневно осуществляют бомбардировки украинских городов. В частности, сообщается, что известно о поражении более 40 вражеских самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

По имеющимся данным, уже подтверждено уничтожение более 40 самолетов противника, среди которых стратегические бомбардировщики А-50, Ту-95 и Ту-22М3. Одно из опубликованных видео демонстрирует, как горит аэродром «Белая» в Иркутской области - расстояние от украинской границы более 4 тысяч километров.

По сообщениям очевидцев из соцсетей, дроны запускаются с грузовиков - «дроны запускают с фур», которые подъезжают к аэродромам. После старта БПЛА долетают до ангара, где стоят российские бомбардировщики, и наносят точечные удары по самолетам и топливной инфраструктуре.

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