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Американський адвокат випадково назвав суддю «мила» під час слухання — відео стало вірусним

21:13, 29 червня 2025
Адвокат почав свою фразу словами: «Але, мила…» і різко зупинився, а згодом вибачився.
Американський адвокат випадково назвав суддю «мила» під час слухання — відео стало вірусним
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Судове засідання в американському штаті Колорадо набуло незручного повороту після того, як державний адвокат випадково звернувся до судді «мила» під час слухання. Відео інциденту стало вірусним у соціальних мережах.

Інцидент стався під час усних дебатів у справі People v. Delgado, де Вільям Козеліскі виступав за призначення послідовних термінів покарання у справі про насильницький напад.

Відповідаючи на запитання судді Елізабет Гарріс, Козеліскі почав свою фразу словами: «Але, мила…», перш ніж різко обірвав себе. Усвідомивши, що сказав, він одразу вибачився.

«О, Боже, вибачте. Вибачте. Я… не знаю, що на це сказати. Перепрошую», — сказав Козеліскі.

На відеозаписі із засідання видно, як суддя Террі Фокс, що сиділа поруч із Гарріс, намагається стримати сміх.

Попри помилку, Вільям Козеліскі продовжив свій виступ без подальших затримок.

Відео за тиждень зібрало понад три мільйони переглядів.

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