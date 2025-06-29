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На Сумщині судитимуть члена ВЛК, який брав хабарі за присвоєння «потрібного статусу»

21:44, 29 червня 2025
Медик отримав 20 тис грн хабаря за присвоєння статусу придатної до військової служби лише у підрозділах забезпечення.
На Сумщині судитимуть члена ВЛК, який брав хабарі за присвоєння «потрібного статусу»
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На Сумщині правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно лікаря-невропатолога однієї з лікарень Сумського району за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, наказом директора установи зазначеного лікаря призначено членом позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Виконуючи вказані функції, медик вимагав у жінки, яка проходить службу в добровольчому формуванні, 20 тис. грн неправомірної вигоди за встановлення діагнозу та подальшого надання їй статусу придатної до військової служби лише у підрозділах забезпечення», - заявили у прокуратурі.

17 березня жінка передала медику 5 тис. грн. Наступного дня безпосередньо під час одержання решти від обумовленої суми лікаря затримали правоохоронці.

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прокуратура хабар ВЛК

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