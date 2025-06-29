На Сумщине будут судить члена ВВК, который брал взятки за присвоение «нужного статуса»

Медик получил 20 тыс. грн взятки за присвоение статуса годности к военной службе только в подразделениях обеспечения.

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В Сумской области правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении врача-невропатолога одной из больниц Сумского района по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, приказом директора учреждения указанного врача назначили членом внештатной постоянно действующей военно-врачебной комиссии Сумского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

«Исполняя указанные функции, медик вымогал у женщины, проходящей службу в добровольческом формировании, 20 тыс. грн неправомерной выгоды за установление диагноза и последующее предоставление ей статуса годной к военной службе только в подразделениях обеспечения», — заявили в прокуратуре.

17 марта женщина передала медику 5 тыс. грн. На следующий день непосредственно при получении оставшейся части от оговоренной суммы врача задержали правоохранители.

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