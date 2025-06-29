Назначение пенсии в Украине — как зачесть свой страховой стаж, полученный за границей

Страховой стаж, приобретенный за пределами Украины, учитывается только для определения права на пенсию.

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Министерство социальной политики напомнило, что украинцы могут учесть страховой стаж, полученный за пределами страны, при назначении пенсии в Украине.

В ведомстве подчеркнули, что зачисление периодов работы в страховой стаж в странах, с которыми заключены международные договоры, осуществляется на условиях этих договоров.

К примеру: человек проработал в Украине 25 лет и еще 7 лет — за границей. Для назначения пенсии в возрасте 60 лет сейчас необходимо иметь 32 года страхового стажа.

Если добавить (учесть) 7 лет страхового стажа за пределами Украины к стажу в Украине, — человек получит право на назначение пенсии в 60 лет.

«Обращаем внимание, что страховой стаж, приобретенный за пределами Украины, учитывается только для определения права на пенсию. Он не влияет на размер пенсии (за исключением отдельных стран, с которыми заключены соответствующие договоры)», — добавили в ведомстве.

Что сделать, если вам нужно учесть страховой стаж, приобретенный за границей, в страховой стаж для назначения пенсии в Украине?

Получить в стране, где вы работали, официальный документ (каждая страна имеет свои формы документов для подтверждения страхового стажа), он подтвердит, что вы работали официально и, соответственно, период работы в этом государстве может быть засчитан в страховой стаж.

Чтобы получить такой подтверждающий документ, необходимо обратиться в пенсионный орган государства, в котором вы работали (например, в Германии — это Немецкий фонд пенсионного страхования — Deutschen Rentenversicherung, в Италии — Национальный институт социального обеспечения — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale и т.д.)

Если же сложилась ситуация, что вы не имеете возможности получить такой документ (например, находитесь сейчас в Украине), есть еще один путь — обратиться в ближайшее территориальное отделение Пенсионного фонда Украины. Тогда для решения вашей проблемы ПФУ направит запрос в Министерство иностранных дел Украины, которое, в свою очередь, направит запрос в пенсионный орган страны, где вы работали.

Для того чтобы пенсия была назначена вовремя, рекомендуем заранее позаботиться о наличии всех документов — за полгода-год до достижения пенсионного возраста (учитывая, что документооборот между странами требует времени).

Иногда могут возникать случаи, когда пенсионный орган страны, где вы работали, не владеет полной информацией о вас (например, вы работали в то время, когда не были введены в действие современные цифровые системы учета информации). Такая ситуация не является критической и имеет решение: в Германии, к примеру, вы можете предоставить пенсионному органу бумажные документы, такие как договор о трудоустройстве, расчетные листки по зарплате, справку о трудовой деятельности или справку от работодателя. А в Италии — трудовые контракты, расчетные листки по зарплате, справки об уплаченных взносах или декларации о доходах. Какие именно документы являются релевантными для подтверждения периодов работы, — стоит уточнить непосредственно в пенсионном органе страны, где вы работали.

Не забудьте уточнить, признается ли полученный подтверждающий документ действительным в Украине или его необходимо дополнительно заверять (легализовать или проставлять апостиль).

Возможные варианты:

НЕ нужно легализовывать или проставлять апостиль, если страна, в которой Вы работали, имеет с Украиной договор о правовой помощи, которым предусмотрено освобождение от этой процедуры (Болгария, Грузия, Эстония, Литва, Македония, Польша, Румыния, Сербия, Черногория, Чехия, Молдова, Узбекистан).

Во время военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены НЕ нужно легализовывать или проставлять апостиль, если страна, в которой Вы работали, является членом Содружества Независимых Государств (СНГ: Азербайджан, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, россия);

Нужно заверить документ апостилем (это специальный штамп), если страна, в которой Вы работали и получили документ, является участницей т.н. Гаагской конвенции 1961 года об апостиле (с перечнем всех стран-участниц конвенции можно ознакомиться по ссылке), кроме стран, указанных выше в пунктах 1 и 2.

Апостиль может быть проставлен исключительно уполномоченным органом иностранного государства, где был выдан такой документ (в разных странах это будут разные органы, необходимо уточнять на месте).

Нужно легализовать документ, если страна, в которой Вы работали и получили его, не имеет с Украиной договора о правовой помощи (который освобождает от процедуры легализации или проставления апостиля), не является участницей т.н. Гаагской конвенции 1961 года об апостиле (пункт 3) и не является членом СНГ (пункт 2).

Процедура консульской легализации иностранного документа осуществляется в соответствии с законодательством страны, которая выдала документ, и заключается в его заверении (проставлении «легализационных» штампов) компетентными органами. Как правило, завершающими этапами такой процедуры являются:

– заверение документа в Министерстве иностранных дел страны выдачи документа, а затем — в зарубежном дипломатическом учреждении Украины (посольстве или консульстве Украины) ИЛИ

– заверение в Министерстве иностранных дел страны выдачи документа, далее — в посольстве этой страны, находящемся в Украине, а затем — в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины (ДКС МИД Украины).

После этого документ готов для использования в Украине.

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