NASA та Google створюють медичного ШІ-асистента для місій на Марс

Медичний ШІ-асистент зможе самостійно діагностувати та лікувати симптоми у космосі.

NASA спільно з компанією Google почали розробляти прототип медичного асистента на базі штучного інтелекту — Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA). Система буде призначена для автономної діагностики та лікування симптомів у космосі, коли зв’язок із Землею буде недоступний, або на борту не буде лікаря, повідомляє PCMag.

CMO-DA є інструментом, що працює в середовищі Google Cloud Vertex AI. Він використовує голосове управління, текстове введення та обробку зображень для діагностики та лікування симптомів. Вихідний код програми належить NASA, фахівці агентства брали безпосередню участь у налаштуванні моделей. Платформа Google Vertex AI надає доступ до моделей як від Google, так і сторонніх розробників.

Система вже протестована у трьох сценаріях: біль у вусі, біль у боці та травма щиколотки. Усі випадки оцінювались лікарями, включно з астронавтом. Точність діагностики склала від 74% до 88% залежно від сценарію.

У планах NASA розвиток CMO-DA. Зокрема, планується додати інтеграцію з медичними пристроями та навчити модель враховувати специфічні умови космічної медицини. Розробники дотримуються поетапного підходу, поступово розширюючи функціональність системи.

Зазначається, що у разі успішної валідації CMO-DA на орбіті, технологія може бути адаптована для використання на Землі — зокрема в ізольованих регіонах або в умовах обмеженого доступу до медичних послуг.

