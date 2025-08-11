Практика судов
  1. В мире

NASA и Google создают медицинского ИИ-ассистента для миссий на Марс

16:36, 11 августа 2025
Медицинский ИИ-ассистент сможет самостоятельно диагностировать и лечить симптомы в космосе.
NASA и Google создают медицинского ИИ-ассистента для миссий на Марс
Фото: Sora
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

NASA совместно с компанией Google начали разработку прототипа медицинского ассистента на базе искусственного интеллекта — Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA). Система будет предназначена для автономной диагностики и лечения симптомов в космосе, когда связь с Землей будет недоступна или на борту не будет врача, сообщает PCMag.

CMO-DA — это инструмент, работающий в среде Google Cloud Vertex AI. Он использует голосовое управление, текстовый ввод и обработку изображений для диагностики и лечения симптомов. Исходный код программы принадлежит NASA, специалисты агентства принимали непосредственное участие в настройке моделей. Платформа Google Vertex AI предоставляет доступ к моделям как от Google, так и сторонних разработчиков.

Система уже протестирована в трех сценариях: боль в ухе, боль в боку и травма лодыжки. Все случаи оценивались врачами, включая астронавта. Точность диагностики составила от 74% до 88% в зависимости от сценария.

В планах NASA — развитие CMO-DA. В частности, планируется добавить интеграцию с медицинскими устройствами и обучить модель учитывать специфические условия космической медицины. Разработчики придерживаются поэтапного подхода, постепенно расширяя функциональность системы.

Отмечается, что в случае успешной валидации CMO-DA на орбите, технология может быть адаптирована для использования на Земле — в частности, в изолированных регионах или в условиях ограниченного доступа к медицинским услугам.

Ранее сообщалось, что мужчина попал в психбольницу после совета ChatGPT заменить соль опасным веществом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги искусственный интеллект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В отборе на должности судей местных административных судов осталось 604 кандидата и действующих судьи — список

Хотя минимально необходимый балл набрали почти 1900 кандидатов, к следующему этапу экзамена получили допуск гораздо меньше желающих стать судьями.

Кто сможет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: есть 16 претендентов

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента претендуют судьи, ученые, адвокаты, детектив НАБУ и бывшие члены ВККС и КДКП.

Искусственный интеллект не может использоваться для опровержения выводов, сделанных судом — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что технология искусственного интеллекта может использоваться только для поддержки и помощи судам и судьям, а не для опровержения выводов, сделанных судом.

Если военнослужащий Сил теробороны ВСУ совершил преступление, не связанное с военной службой, процессуальное руководство может осуществлять не военная прокуратура — Верховный Суд

Осужденный военнослужащий Сил теробороны ВСУ, находясь на территории двора, выстрелил в потерпевшего после замечания, чтобы он не направлял ствол автомата Калашникова в сторону людей.

Минюст предлагает, чтобы госрегистрация прав на основании судебного решения проводилась независимо от местонахождения недвижимости

Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и на основании судебного решения, поступившего от суда в электронный кабинет субъекта государственной регистрации, нотариуса — Виктор Дубовик перечислил риски законопроекта 13606.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду