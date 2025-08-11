NASA и Google создают медицинского ИИ-ассистента для миссий на Марс

Медицинский ИИ-ассистент сможет самостоятельно диагностировать и лечить симптомы в космосе.

NASA совместно с компанией Google начали разработку прототипа медицинского ассистента на базе искусственного интеллекта — Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA). Система будет предназначена для автономной диагностики и лечения симптомов в космосе, когда связь с Землей будет недоступна или на борту не будет врача, сообщает PCMag.

CMO-DA — это инструмент, работающий в среде Google Cloud Vertex AI. Он использует голосовое управление, текстовый ввод и обработку изображений для диагностики и лечения симптомов. Исходный код программы принадлежит NASA, специалисты агентства принимали непосредственное участие в настройке моделей. Платформа Google Vertex AI предоставляет доступ к моделям как от Google, так и сторонних разработчиков.

Система уже протестирована в трех сценариях: боль в ухе, боль в боку и травма лодыжки. Все случаи оценивались врачами, включая астронавта. Точность диагностики составила от 74% до 88% в зависимости от сценария.

В планах NASA — развитие CMO-DA. В частности, планируется добавить интеграцию с медицинскими устройствами и обучить модель учитывать специфические условия космической медицины. Разработчики придерживаются поэтапного подхода, постепенно расширяя функциональность системы.

Отмечается, что в случае успешной валидации CMO-DA на орбите, технология может быть адаптирована для использования на Земле — в частности, в изолированных регионах или в условиях ограниченного доступа к медицинским услугам.

