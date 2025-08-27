Практика судів
Дональд Трамп закликав притягнути Джорджа Сороса до відповідальності за підтримку протестів у США

16:35, 27 серпня 2025
Президент США звинуватив Джорджа Сороса у підтримці протестів.
Президент США Дональд Трамп закликав притягнути Джорджа Сороса до кримінальної відповідальності за підтримку протестів у Штатах. Про це він написав у своїй соцмережі Thuth  Social.

«Джордж Сорос і його чудовий радикально-лівий син повинні бути обвинувачені за законом RICO за їхню підтримку насильницьких протестів та багато чого іншого по всій території Сполучених Штатів Америки. Ми не дозволимо цим божевільним рвати Америку на шматки далі, не даючи їй навіть шансу «видихнути» і бути вільною. Сорос і його група психопатів завдали величезної шкоди нашій країні! Сюди входять і його божевільні друзі із Західного узбережжя», — написав Трамп.

