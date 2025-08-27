Дональд Трамп призвал привлечь Джорджа Сороса к ответственности за поддержку протестов в США

Президент США обвинил Джорджа Сороса в поддержке протестов.

Президент США Дональд Трамп призвал привлечь Джорджа Сороса к уголовной ответственности за поддержку протестов в Штатах. Об этом он написал в своей соцсети Thuth Social.

«Джордж Сорос и его чудесный радикально-левый сын должны быть обвинены по закону RICO за их поддержку насильственных протестов и многое другое по всей территории Соединённых Штатов Америки. Мы не позволим этим безумным рвать Америку на куски дальше, не давая ей даже шанса «вздохнуть» и быть свободной. Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране! Сюда входят и его безумные друзья с Западного побережья», — написал Трамп.