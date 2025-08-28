Понад 224 тисяч українських дітей отримують соцдопомогу в Польщі

У Польщі допомогу «800+» отримують 276,6 тисяч дітей-іноземців, більшість – українці.

За даними Управління соціального страхування Польщі, станом на липень 2025 року соціальну допомогу «800+» отримували 276,6 тисяч дітей-іноземців, з яких 224,7 тисяч – громадяни України. Про це повідомляє видання RMF24.

Серед отримувачів допомоги:

224,7 тис. дітей з України;

21,9 тис. з Білорусі;

6,6 тис. з Румунії;

3,3 тис. з Росії;

2,3 тис. з В’єтнаму;

2,2 тис. з Індії;

1,6 тис. з Болгарії;

1,5 тис. з Грузії;

0,9 тис. з Молдови;

0,7 тис. з Вірменії.

З червня 2025 року українські біженці можуть претендувати на виплату «800+» лише для дітей, які відвідують польські школи або «нульові класи». Для молодших дітей ця умова не застосовується.

