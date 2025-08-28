Понад 224 тисяч українських дітей отримують соцдопомогу в Польщі

За даними Управління соціального страхування Польщі, станом на липень 2025 року соціальну допомогу «800+» отримували 276,6 тисяч дітей-іноземців, з яких 224,7 тисяч – громадяни України. Про це повідомляє видання RMF24.
Серед отримувачів допомоги:
З червня 2025 року українські біженці можуть претендувати на виплату «800+» лише для дітей, які відвідують польські школи або «нульові класи». Для молодших дітей ця умова не застосовується.
