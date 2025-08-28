Более 224 тысяч украинских детей получают соцпомощь в Польше

По данным Управления социального страхования Польши, по состоянию на июль 2025 года социальную помощь «800+» получали 276,6 тысяч детей-иностранцев, из которых 224,7 тысяч – граждане Украины. Об этом сообщает издание RMF24.
Среди получателей помощи:
С июня 2025 года украинские беженцы могут претендовать на выплату «800+» только для детей, посещающих польские школы или «нулевые классы». Для младших детей это условие не применяется.
