Более 224 тысяч украинских детей получают соцпомощь в Польше

В Польше помощь «800+» получают 276,6 тысяч детей-иностранцев, большинство из которых – украинцы.

По данным Управления социального страхования Польши, по состоянию на июль 2025 года социальную помощь «800+» получали 276,6 тысяч детей-иностранцев, из которых 224,7 тысяч – граждане Украины. Об этом сообщает издание RMF24.

Среди получателей помощи:

224,7 тыс. детей из Украины;

21,9 тыс. из Беларуси;

6,6 тыс. из Румынии;

3,3 тыс. из России;

2,3 тыс. из Вьетнама;

2,2 тыс. из Индии;

1,6 тыс. из Болгарии;

1,5 тыс. из Грузии;

0,9 тыс. из Молдовы;

0,7 тыс. из Армении.

С июня 2025 года украинские беженцы могут претендовать на выплату «800+» только для детей, посещающих польские школы или «нулевые классы». Для младших детей это условие не применяется.

