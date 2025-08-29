Практика судів
У Британії до суду подали справу з 1200 сторінками замість 350 — суддя попередив про хаос

11:24, 29 серпня 2025
Суддя розкритикував юристів за подання у справі про опіку пакету документів обсягом 1200 сторінок замість дозволених 350, назвавши це марнуванням часу й загрозою для ефективності правосуддя.
У Британії до суду подали справу з 1200 сторінками замість 350 — суддя попередив про хаос
У Британії суддя сімейного суду Ноттінгема попередив, що надмірні обсяги матеріалів у справах забирають цінний час і ускладнюють розгляд справ. Про це повідомляє Law Gazette.

Так, суддя О’Ґрейді, розглядаючи справу щодо опіки над шестимісячною дівчинкою, заявив, що поданий пакет документів налічував понад 1200 сторінок. Це при тому, що за встановленими правилами обсяг не повинен перевищувати 350 сторінок.

У документах виявили майже 200 сторінок поліцейських звітів, які взагалі заборонено додавати до таких справ, а також хаотично зібрані заяви, клопотання, підсумки попередніх слухань та судові рішення. Суддя зазначив, що значна частина матеріалів була «зайвою і включена без належного обдумування».

«Я шкодую, що подібні ситуації трапляються не вперше, і вже поділився цим досвідом із головним сімейним суддею Ноттінгемшира», — наголосив О’Ґрейді.

Він додав, що розуміє високе навантаження на юристів у справах сімейного права, але «переповнені справи» фактично паралізують роботу суду.

За його словами, судді змушені витрачати час на пошук ключових моментів серед сотень непотрібних сторінок. Якби такі документи подавалися на папері, вони займали б «чотири чи п’ять великих архівних тек».

Вплив на правосуддя

Суддя підкреслив, що неефективна підготовка до слухань з питань опіки («issues resolution hearings», IRH) значно ускладнює роботу суду, адже щодня призначається щонайменше три такі справи.

«Можливість якісно підготуватися до слухання є критичною для його ефективності. Коли суд завалений тисячами сторінок непотрібних документів, це шкодить не лише одній справі, а й системі правосуддя загалом», — підсумував О’Ґрейді.

суд суддя Великобританія Велика Британія

