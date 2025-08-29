В Британии в суд подали дело со 1200 страницами вместо 350 — судья предупредил о хаосе

Судья раскритиковал юристов за представление по делу об опеке пакета документов в объеме 1200 страниц вместо разрешенных 350, назвав это пустой тратой времени и угрозой для эффективности правосудия.

В Британии судья семейного суда Ноттингема предупредил, что чрезмерные объемы материалов по делам отнимают ценное время и осложняют их рассмотрение. Об этом сообщает Law Gazette.

Так, судья О’Грэйди, рассматривая дело об опеке над шестимесячной девочкой, заявил, что поданный пакет документов насчитывал более 1200 страниц. Это при том, что по установленным правилам объем не должен превышать 350 страниц.

В документах обнаружили почти 200 страниц полицейских отчетов, которые вообще запрещено добавлять к таким делам, а также хаотично собранные заявления, ходатайства, итоги предыдущих слушаний и судебные решения. Судья отметил, что значительная часть материалов была «лишней и включена без должного обдумывания».

«Я сожалею, что подобные ситуации случаются не впервые, и уже поделился этим опытом с главным семейным судьей Ноттингемшира», — подчеркнул О’Грэйди.

Он добавил, что понимает высокую нагрузку на юристов в делах семейного права, но «переполненные дела» фактически парализуют работу суда.

По его словам, судьям приходится тратить время на поиск ключевых моментов среди сотен ненужных страниц. Если бы такие документы подавались на бумаге, они заняли бы «четыре или пять больших архивных папок».

Влияние на правосудие

Судья подчеркнул, что неэффективная подготовка к слушаниям по вопросам опеки («issues resolution hearings», IRH) значительно осложняет работу суда, ведь ежедневно назначается как минимум три таких дела.

«Возможность качественно подготовиться к слушанию является критически важной для его эффективности. Когда суд завален тысячами страниц ненужных документов, это вредит не только одному делу, но и системе правосудия в целом», — подытожил О’Грэйди.

