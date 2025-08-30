У Китаї представили перший у світі універсальний 6G-чіп — що про нього відомо

Китай розробив перший у світі універсальний чіп 6G, що завантажує 50 ГБ за пару секунд.

У Китаї розроблено перший у світі універсальний чіп для мереж шостого покоління (6G), здатний забезпечувати високошвидкісну передачу даних на всіх частотах, включаючи міліметровий та субтерагерцевий діапазони. Про це повідомляє South China Morning Post.

За словами розробників, технологія дозволяє у 5000 разів прискорити передачу даних порівняно з поточними швидкостями у малонаселених регіонах США. З таким інтернетом передача 50-гігабайтного відеофайлу в роздільній здатності 8K буде можлива за кілька секунд.

Розробку представили вчені Пекінського університету, наголосивши на її значущості в умовах зростаючого попиту на надшвидкі бездротові з'єднання. За словами професора Ван Сінцзюня, універсальність технології обумовлена ​​необхідністю гнучко адаптуватися до різних умов та архітектур мереж нового покоління.

Проте ряд фахівців висловлюють обережність щодо оцінки перспектив. На їхню думку, широкомасштабне впровадження 6G-технологій на всіх частотах може створити додаткове навантаження на електромагнітний спектр та потенційно знизити надійність з'єднань у ряді сценаріїв.

