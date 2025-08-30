В Китае представили первый в мире универсальный 6G-чип — что о нем известно

Китай разработал первый в мире универсальный чип 6G, скачивающий 50 ГБ за пару секунд.

В Китае разработан первый в мире универсальный чип для сетей шестого поколения (6G), способный обеспечивать высокоскоростную передачу данных на всех частотах, включая миллиметровый и субтерагерцовый диапазоны. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам разработчиков, технология позволяет в 5000 раз ускорить передачу данных по сравнению с текущими скоростями в малонаселенных регионах США. С таким интернетом передача 50-гигабайтного видеофайла в разрешении 8K будет возможна за несколько секунд.

Разработку представили ученые Пекинского университета, подчеркнув ее значимость в условиях растущего спроса на сверхбыстрые беспроводные соединения. По словам профессора Ван Синцзюня, универсальность технологии обусловлена необходимостью гибко адаптироваться к различным условиям и архитектурам сетей нового поколения.

Однако ряд специалистов выражают осторожность в оценке перспектив. По их мнению, широкомасштабное внедрение 6G-технологий на всех частотах может создать дополнительную нагрузку на электромагнитный спектр и потенциально снизить надежность соединений в ряде сценариев.

