Польща депортувала українця, який у TikTok погрожував організувати підпали після скасування допомоги

Українця, який погрожував підпалами через вето Навроцького, депортували з Польщі.

Польща депортувала громадянина України, який погрожував вчинити підпали через вето польського президента Кароля Навроцького на прийнятий Сеймом законопроект, який передбачав соціальну підтримку для громадян України.

«Ось і кінець історії: громадянина України, який погрожував вчинити підпал у відеороликах, розміщених в інтернеті, примусово забрали та депортували в Україну співробітники прикордонної служби», - написав міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський на своїй сторінці в соцмережі Х.

Також Кервінський показав відео із передачею українця українським прикордонникам.

Правоохоронці затримали чоловіка 29 серпня через відео у TikTok.

