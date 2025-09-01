Практика судів
Польща депортувала українця, який у TikTok погрожував організувати підпали після скасування допомоги

09:24, 1 вересня 2025
Українця, який погрожував підпалами через вето Навроцького, депортували з Польщі.
Польща депортувала українця, який у TikTok погрожував організувати підпали після скасування допомоги
Польща депортувала громадянина України, який погрожував вчинити підпали через вето польського президента Кароля Навроцького на прийнятий Сеймом законопроект, який передбачав соціальну підтримку для громадян України.

«Ось і кінець історії: громадянина України, який погрожував вчинити підпал у відеороликах, розміщених в інтернеті, примусово забрали та депортували в Україну співробітники прикордонної служби», - написав міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський на своїй сторінці в соцмережі Х.

Також Кервінський показав відео із передачею українця українським прикордонникам.

Правоохоронці затримали чоловіка 29 серпня через відео у TikTok.

