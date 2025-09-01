Бабак: 10% школярів залишаються за кордоном або на тимчасово окупованих територіях

В Україні розпочався навчальний рік: із 3,5 млн школярів близько 10% залишаються за кордоном або на тимчасово окупованих територіях і навчаються дистанційно.

Джерело фото: НУШ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Цьогоріч у школах України очікують близько 3,5 мільйона учнів, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Водночас, за його словами, близько 10% із них навчаються дистанційно або за іншими формами, адже перебувають на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном:

35 361 дитина — на ТОТ,

302 889 — за межами України.

У 2025/2026 навчальному році працюватимуть близько 12 тисяч шкіл:

понад 8 тисяч — у звичному очному форматі,

2,5 тисячі — у змішаному,

ще 1,5 тисячі — дистанційно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.