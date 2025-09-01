Практика судів
Бабак: 10% школярів залишаються за кордоном або на тимчасово окупованих територіях

17:41, 1 вересня 2025
В Україні розпочався навчальний рік: із 3,5 млн школярів близько 10% залишаються за кордоном або на тимчасово окупованих територіях і навчаються дистанційно.
Бабак: 10% школярів залишаються за кордоном або на тимчасово окупованих територіях
Джерело фото: НУШ
Цьогоріч у школах України очікують близько 3,5 мільйона учнів, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Водночас, за його словами, близько 10% із них навчаються дистанційно або за іншими формами, адже перебувають на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном:

  • 35 361 дитина — на ТОТ,
  • 302 889 — за межами України.

У 2025/2026 навчальному році працюватимуть близько 12 тисяч шкіл:

  • понад 8 тисяч — у звичному очному форматі,
  • 2,5 тисячі — у змішаному,
  • ще 1,5 тисячі — дистанційно.

