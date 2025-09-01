Бабак: 10% школярів залишаються за кордоном або на тимчасово окупованих територіях

Цьогоріч у школах України очікують близько 3,5 мільйона учнів, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
Водночас, за його словами, близько 10% із них навчаються дистанційно або за іншими формами, адже перебувають на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном:
У 2025/2026 навчальному році працюватимуть близько 12 тисяч шкіл:
