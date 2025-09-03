Практика судів
У Австралії вперше покарали адвоката, який використав згенеровані ШІ фальшиві посилання у судовій справі

21:15, 3 вересня 2025
Адвокат не зможе вести власну юридичну практику й буде працювати лише як найманий соліситор.
Адвокат з Вікторії став першим в Австралії, хто зазнав професійних санкцій за використання штучного інтелекту у судовому процесі: його позбавили права працювати як головного адвоката після того, як ШІ згенерував фальшиві посилання, які він не перевірив, пише The Guardian.

Зазначається, що в жовтні минулого року, що 19 липня 2024 року під час слухання адвокат, який представляв чоловіка у спорі між подружжям, надав суду список попередніх справ, які попросила суддя Аманда Хамфріс у зв’язку із заявою про примусове виконання у справі.

Повернувшись до своєї канцелярії, Хамфріс зазначила в рішенні, що ні вона, ні її помічники не змогли ідентифікувати справи зі списку. Коли справа знову потрапила до суду, адвокат підтвердив, що список було підготовлено за допомогою юридичного програмного забезпечення зі ШІ.

Він визнав, що не перевірив точність інформації перед її поданням до суду.

Адвокат приніс вибачення суду і попросив не передавати цей інцидент на розслідування.

Він зазначив, що не до кінця розумів, як працює це програмне забезпечення, і визнав необхідність перевірки точності результатів досліджень із застосуванням ШІ. Він здійснив оплату витрат адвокатів іншої сторони за зірване слухання.

Хамфріс сказала, що прийняла вибачення й визнала, що стрес, який це спричинило, робить малоймовірним повторення ситуації, проте передача справи на розслідування є важливою, оскільки це відповідає суспільним інтересам, щоб Рада та Комісар з юридичних послуг Вікторії розглянули питання професійної поведінки, зважаючи на зростаюче використання інструментів ШІ у праві.

Як покарали адвоката

Справу щодо адвоката було передано до Ради з юридичних послуг Вікторії, яка 2 вересня підтвердила, що 19 серпня в результаті розслідування адвокату змінили ліцензію на практику, що означає: він більше не має права працювати головним адвокатом, не уповноважений працювати з довірчими коштами, не може вести власну юридичну практику й може працювати лише як найманий соліситор.

Протягом двох років адвокат проходитиме практику під наглядом, при цьому він і його керівник щоквартально звітуватимуть перед радою.

