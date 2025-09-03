Практика судов
  1. В мире

В Австралии впервые наказали адвоката, который использовал сгенерированные ИИ фальшивые ссылки в судебном деле

21:15, 3 сентября 2025
Адвокат не сможет вести собственную юридическую практику и будет работать только как наемный солиситор.
В Австралии впервые наказали адвоката, который использовал сгенерированные ИИ фальшивые ссылки в судебном деле
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Адвокат из Виктории стал первым в Австралии, кто подвергся профессиональным санкциям за использование искусственного интеллекта в судебном процессе: его лишили права работать как главный адвокат после того, как ИИ сгенерировал фальшивые ссылки, которые он не проверил, пишет The Guardian.

Отмечается, что 19 июля 2024 года во время слушания адвокат, представлявший мужчину в споре между супругами, предоставил суду список предыдущих дел, который попросила судья Аманда Хамфрис в связи с заявлением о принудительном исполнении.

Вернувшись в свою канцелярию, Хамфрис отметила в решении, что ни она, ни ее помощники не смогли идентифицировать дела из списка. Когда дело снова попало в суд, адвокат подтвердил, что список был подготовлен с помощью юридического программного обеспечения с ИИ.

Он признал, что не проверил точность информации перед ее подачей в суд.

Адвокат принес извинения суду и попросил не передавать этот инцидент на расследование.

Он отметил, что не до конца понимал, как работает это программное обеспечение, и признал необходимость проверки точности результатов исследований с применением ИИ. Он также оплатил расходы адвокатов другой стороны за сорванное слушание.

Хамфрис сказала, что приняла извинения и признала, что стресс, вызванный этим случаем, делает маловероятным повторение ситуации, однако передача дела на расследование является важной, поскольку это соответствует общественным интересам, чтобы Совет и Комиссар по юридическим услугам Виктории рассмотрели вопрос профессионального поведения, учитывая растущее использование инструментов ИИ в юриспруденции.

Как наказали адвоката

Дело об адвокате было передано в Совет по юридическим услугам Виктории, который 2 сентября подтвердил, что 19 августа в результате расследования адвокату изменили лицензию на практику, что означает: он больше не имеет права работать главным адвокатом, не уполномочен работать с доверительными средствами, не может вести собственную юридическую практику и может работать только как наемный солиситор.

В течение двух лет адвокат будет проходить практику под надзором, при этом он и его руководитель будут ежеквартально отчитываться перед советом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

адвокат искусственный интеллект ИИ Австралия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео