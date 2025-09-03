В Австралии впервые наказали адвоката, который использовал сгенерированные ИИ фальшивые ссылки в судебном деле

Адвокат не сможет вести собственную юридическую практику и будет работать только как наемный солиситор.

Адвокат из Виктории стал первым в Австралии, кто подвергся профессиональным санкциям за использование искусственного интеллекта в судебном процессе: его лишили права работать как главный адвокат после того, как ИИ сгенерировал фальшивые ссылки, которые он не проверил, пишет The Guardian.

Отмечается, что 19 июля 2024 года во время слушания адвокат, представлявший мужчину в споре между супругами, предоставил суду список предыдущих дел, который попросила судья Аманда Хамфрис в связи с заявлением о принудительном исполнении.

Вернувшись в свою канцелярию, Хамфрис отметила в решении, что ни она, ни ее помощники не смогли идентифицировать дела из списка. Когда дело снова попало в суд, адвокат подтвердил, что список был подготовлен с помощью юридического программного обеспечения с ИИ.

Он признал, что не проверил точность информации перед ее подачей в суд.

Адвокат принес извинения суду и попросил не передавать этот инцидент на расследование.

Он отметил, что не до конца понимал, как работает это программное обеспечение, и признал необходимость проверки точности результатов исследований с применением ИИ. Он также оплатил расходы адвокатов другой стороны за сорванное слушание.

Хамфрис сказала, что приняла извинения и признала, что стресс, вызванный этим случаем, делает маловероятным повторение ситуации, однако передача дела на расследование является важной, поскольку это соответствует общественным интересам, чтобы Совет и Комиссар по юридическим услугам Виктории рассмотрели вопрос профессионального поведения, учитывая растущее использование инструментов ИИ в юриспруденции.

Как наказали адвоката

Дело об адвокате было передано в Совет по юридическим услугам Виктории, который 2 сентября подтвердил, что 19 августа в результате расследования адвокату изменили лицензию на практику, что означает: он больше не имеет права работать главным адвокатом, не уполномочен работать с доверительными средствами, не может вести собственную юридическую практику и может работать только как наемный солиситор.

В течение двух лет адвокат будет проходить практику под надзором, при этом он и его руководитель будут ежеквартально отчитываться перед советом.

