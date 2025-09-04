У Берліні автомобіль в’їхав у групу людей – постраждали діти та вихователька

В районі Веддінг у Берліні автомобіль в’їхав у групу людей, серед яких, за попередніми даними, були діти. Про це повідомило видання Bild.
Інцидент стався у другій половині дня, коли в районі перебувало кілька груп людей. За попередньою інформацією, серед постраждалих є вихователька, яка отримала серйозні травми, а також кілька дітей із легкими ушкодженнями.
Наразі на місці аварії працюють рятувальні служби, які надають необхідну допомогу постраждалим.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.