В Берлине автомобиль въехал в группу людей – пострадали дети и воспитательница

Авария произошла в районе Веддинг, воспитательница получила серьезные травмы, дети обошлись легкими повреждениями.

Фото: bild

В районе Веддинг в Берлине автомобиль въехал в группу людей, среди которых, по предварительным данным, были дети. Об этом сообщило издание Bild.

Инцидент произошел во второй половине дня, когда в районе находилось несколько групп людей. По предварительной информации, среди пострадавших есть воспитательница, которая получила серьезные травмы, а также несколько детей с легкими повреждениями.

Сейчас на месте аварии работают спасательные службы, которые оказывают необходимую помощь пострадавшим.

