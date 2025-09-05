Практика судів
Трамп у п'ятницю запустить перейменування Пентагону на Міністерство війни – Fox News

11:34, 5 вересня 2025
Fox News повідомив, що Білий дім фактично підтвердив зміну назви та оновлення брендингу Пентагону.
Фото: УНІАН
Президент США Дональд Трамп планує підписати указ про перейменування Міністерства оборони США на Міністерство війни вже у п’ятницю, 5 вересня. Інформацію про наміри президента оприлюднив телеканал Fox News, а згодом її фактично підтвердили у Білому домі.

За словами неназваного посадовця Білого дому, указ, який буде оприлюднено у п’ятницю, передбачає використання назви «Міністерство війни» як додаткової до чинної назви «Міністерство оборони». Крім того, документ дозволить застосовувати термін «міністр війни» для позначення посади міністра оборони, яку зараз обіймає Піт Гегсет. Указ також доручає Гегсету розробити пропозиції щодо законодавчих і виконавчих заходів, необхідних для закріплення назви «Міністерство війни США» на постійній основі.

За інформацією джерела у Білому домі, виконання указу передбачає оновлення вебсайтів Пентагону, вивісок в офісах, а також перейменування кімнати для брифінгів на «Військовий анекс Пентагону». Окрім цього, тривають роботи над іншими довгостроковими проектами, пов’язаними з ребрендингом.

Останніми днями Трамп неодноразово наголошував на неминучості цих змін. «Усім подобається, що ми мали неймовірну історію перемог, коли це називалося Міністерством війни», – заявив президент журналістам. «Потім ми змінили назву на Міністерство оборони».

Піт Гегсет, якого Трамп уже іноді називає «міністром війни», також підтримав ініціативу, зазначивши, що зміна назви відображає ширший культурний зсув у діяльності Пентагону, спрямований на посилення «військового етосу».

