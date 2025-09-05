Трамп в пятницу запустит переименование Пентагона в Министерство войны – Fox News

Fox News сообщил, что Белый дом фактически подтвердил изменение названия и обновление брендинга Пентагона.

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о переименовании Министерства обороны США в Министерство войны уже в пятницу, 5 сентября. Информацию о намерениях президента обнародовал телеканал Fox News, а впоследствии ее фактически подтвердили в Белом доме.

По словам неназванного чиновника Белого дома, указ, который будет обнародован в пятницу, предусматривает использование названия «Министерство войны» в качестве дополнительного к действующему названию «Министерство обороны». Кроме того, документ позволит применять термин «министр войны» для обозначения должности министра обороны, которую сейчас занимает Пит Хэгсет. Указ также поручает Хэгсету разработать предложения по законодательным и исполнительным мерам, необходимым для закрепления названия «Министерство войны США» на постоянной основе.

По информации источника в Белом доме, выполнение указа предусматривает обновление веб-сайтов Пентагона, вывесок в офисах, а также переименование комнаты для брифингов в «Военный аннекс Пентагона». Кроме того, продолжаются работы над другими долгосрочными проектами, связанными с ребрендингом.

В последние дни Трамп неоднократно подчеркивал неизбежность этих изменений. «Всем нравится, что у нас была невероятная история побед, когда это называлось Министерством войны», — заявил президент журналистам. «Затем мы изменили название на Министерство обороны».

Пит Хэгсет, которого Трамп уже иногда называет «министром войны», также поддержал инициативу, отметив, что изменение названия отражает более широкий культурный сдвиг в деятельности Пентагона, направленный на усиление «военного этоса».

